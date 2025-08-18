Gianni Infantino a dénoncé des insultes racistes «inadmissibles» lors de deux rencontres des 32es de finale de la Coupe d'Allemagne de football. Le président de la FIFA a appelé les organisateurs de compétitions et les autorités judiciaires à agir.

During today's DFB-Pokal first-round tie at @1fclokleipzig, at least one home supporter racially abused Christopher Antwi-Adjei. #S04 strongly condemns this incident ⤵️ — FC Schalke 04 (@s04_en) August 17, 2025

Keystone-SDA ATS

«Il est effrayant de voir que pour la deuxième fois ces derniers jours, des insultes racistes aient eu lieu lors de rencontres de football», a fermement condamné Gianni Infantino, selon un courriel de la FIFA aux médias allemands.

Les rencontres des 32es de finale de la Coupe d'Allemagne entre le Lokomotive Leipzig (D4) et Schalke 04 (D2), et entre Stahnsdorf (D5) et Kaiserslautern (D2) ont été marquées par des «incidents inadmissibles», selon le patron de la Fédération internationale.

La première partie a été interrompue «après que l'attaquant de Schalke Christopher Antwi-Adjei a été victime d'insultes racistes». L'international ghanéen a signalé l'incident au juge de touche et la rencontre n'a repris qu'après cinq minutes d'interruption.

La seconde rencontre, jouée au Karl-Liebknecht-Stadion à Potsdam (est de l'Allemagne), «a également été marquée par une insulte raciste à l'encontre d'un joueur de l'équipe adverse», a souligné Infantino.

Aussi à Liverpool

Vendredi, lors du match d'ouverture de la Premier League anglais Liverpool-Bournemouth, un supporter a proféré des insultes racistes à l'encontre du joueur ghanéen de Bournemouth Antoine Semenyo. La rencontre a également été interrompue et l'auteur des insultes a été expulsé du stade et arrêté samedi. Il est interdit de stade au Royaume-Uni en attendant les conclusions de l'enquête, a annoncé lundi la police.

«Je me répète et je continuerai à le faire: il n'y a pas de place pour le racisme ou toute autre forme de discrimination dans le football», a ajouté Infantino.

«Nous sommes résolus à garantir que les joueurs soient respectés et protégés et que les organisateurs de compétitions ainsi que les autorités judiciaires prennent les mesures appropriées», a conclu le président de la FIFA.