Après la large victoire de son équipe contre l'Écosse (4-1) mardi soir, le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps s’est agacé de la note donnée par le journaliste sportif Bertrand Latour à Eduardo Camavinga.

💬 Deschamps : «C'est inadmissible, on ne met pas un 3! »

Quand le sélectionneur s'invite au micro de la chaine L'Equipe pour débattre des notes du match... #FRAECO #EDS #lequipeFOOT pic.twitter.com/CMJGv3lKbp — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) October 17, 2023

Quatre jours après sa victoire aux Pays-Bas (1-2), synonyme de qualification pour l'Euro 2024, l’équipe de France a enchaîné mardi soir contre l’Écosse (4-1) en amical.

Malgré cette belle prestation collective, le milieu de terrain Eduardo Camavinga, auteur d'une erreur grossière qui a offert l'ouverture du score aux Écossais, s'est vu attribuer la note de 3 sur 10 par le journaliste de la chaîne «L'Équipe» Bertrand Latour.

Alors qu'il déambulait dans les travées du Stade Pierre Mauroy, Didier Deschamps s’est agacé d’entendre cela. Il est donc intervenu à l'antenne pour pousser un coup de gueule.

«C’est inadmissible. De quel droit on met un 3/10 ?», s'interroge le sélectionneur des Bleus. «Parce qu'on est maigrement payé pour faire ça, donc on essaie modestement de le faire», tente de se justifier Bertrand Latour.

Visiblement peu convaincu par l'explication du journaliste, Didier Deschamps enchaîne : «Donc c'est par rapport au salaire ? Ah bah d'accord. Moi je lui mets 5. (...) Vous mettez ce que vous voulez, mais vous êtes trop sévère. Eduardo a fait une erreur qui a conditionné les 10, 15 minutes qui ont suivi. Après, à partir du moment où on a égalisé et pris l'avantage, ça a été beaucoup plus en adéquation avec ce qu'il est capable de faire. (...) mais vous retenez juste son erreur. L'erreur, elle vaut 3. Pas son match».

«L'indulgence est le début de la faiblesse Didier», surenchérit Latour. «C’est normal que vous soyez si peu payé alors», conclut un Didier Deschamps taquin.