Granit Xhaka fait face à «son plus grand défi» depuis son arrivée en équipe de Suisse. Le Bâlois n'a plus beaucoup de temps pour transmettre son leadership à la nouvelle génération.

Granit Xhaka fait face à «son plus grand défi» depuis son arrivée en équipe de Suisse. ats

Keystone-SDA ATS

Les retraites internationales de Yann Sommer, Xherdan Shaqiri et Fabian Schär l'été dernier ont laissé un vide au sein du vestiaire de l'équipe de Suisse. Un vide que Granit Xhaka doit combler.

«C'est sans aucun doute le plus grand défi que j'ai eu à relever depuis mes débuts en équipe nationale», a lancé le capitaine jeudi en conférence de presse. «On a perdu de très grandes personnalités et c'est désormais à nous, avec Manu (réd: Akanji), Ricky (Rodriguez) et Remo (Freuler), les joueurs expérimentés, d'emmener cette nouvelle équipe.»

«Montrer l'exemple»

Le milieu du Bayer Leverkusen, qui fêtera ses 33 ans en septembre, sait bien que la Coupe du monde 2026, si la Suisse devait y participer, devrait être sa quatrième et dernière. Il entend donc transmettre l'exigence et l'état d'esprit qu'il incarne depuis plus d'une décennie.

«Il s'agit de leur montrer ce que cela signifie de travailler, de se donner à fond, de ne pas perdre sa motivation et, bien entendu, de vouloir gagner», a expliqué Granit Xhaka.

Egalement présent en conférence de presse, Manuel Akanji a appuyé les propos de son capitaine. «C'est évidemment à nous de montrer l'exemple et de prendre les devants vis-à-vis de la nouvelle génération», a estimé le défenseur zurichois. «Et de la même façon que nous avons bien changé Granit et moi depuis notre arrivée en sélection, je suis sûr que les derniers arrivés prendront davantage de responsabilités au fil du temps.»

Bâle ? Pas tout de suite

Granit Xhaka a par ailleurs été interrogé sur sa promesse faite au public du FC Bâle de revenir un jour dans son club formateur, lors d'un hommage rendu à son frère Taulant au Parc Saint-Jacques. Dès cet été? «Non», a répondu le numéro 10 de l'équipe de Suisse.

En revanche, il n'a pas entièrement fermé la porte à un départ de Leverkusen, qu'il a rejoint en 2023 et mené au titre de champion d'Allemagne un an plus tard. «Toute ma famille est très heureuse là-bas, mais dans le football, on ne sait pas forcément ce que l'avenir nous réserve», a-t-il déclaré.

Archive sur Granit Xhaka