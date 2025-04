«C’est un grand sentiment de gâchis» - Un club centenaire liquidé

Le tribunal de commerce de Niort a mis fin jeudi à l'activité des Chamois Niortais, équipe de football fondée en 1925, avec la liquidation de l'association en l'absence d'offre de reprise du club relégué en Régionale 3 (8e division) l'été dernier et lourdement endetté.

Le tribunal de commerce de Niort a mis fin jeudi à l'activité des Chamois Niortais. IMAGO/PanoramiC

Agence France-Presse Gregoire Galley

«Aucune offre de cession n'ayant été présentée, l'association n'ayant plus de ressource et n'étant pas en mesure de couvrir ses charges courantes, il convient pour le tribunal de mettre fin à la poursuite de l'activité», peut-on lire dans la décision.

Cette issue, qui était attendue, entérine la liquidation judiciaire de l'entité détentrice du numéro d'affiliation à la Fédération française de football (FFF), ainsi que la fin de son activité, actant ainsi la disparition du club à moins d'un mois de son centenaire prévu le 1er mai 2025.

Les Chamois Niortais ont pendant de longues années évolué en Ligue 2, jusqu'à leur relégation en National en 2023. Le club avait même brièvement connu la première division lors de la saison 1987-1988.

«C'est un grand sentiment de gâchis parce que c'était un club solide, qui avait passé ses meilleures années en L2», a réagi Guy Fleurquin, président de l'association des Chamois Niortais, déplorant que l'association ait été «plombée» par certaines dettes héritées du club professionnel. «J'espère que les gens responsables de ça vont payer un jour», a-t-il ajouté.

Le dirigeant se démenait depuis le 10 septembre dernier et la décision du tribunal de commerce de liquider le club, endetté d'un peu plus de 3 millions d'euros. Il a regretté jeudi n'avoir pas «pu trouver de partenaires qui voulaient investir, non pas dans le club, mais pour payer les dettes».

Le comité exécutif de la FFF doit désormais se réunir le 17 avril pour décider de ce qu'il adviendra des droits sportifs de l'association désormais disparue. «Je n'en attends rien, ils vont entériner tout simplement comme pour Tours (dont la fin définitive a été entérinée en février, NDLR) et nous exclure de toutes compétitions départementales, régionales et nationales», a prévenu M. Fleurquin.