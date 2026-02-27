Neymar a réalisé un doublé jeudi pour son retour de blessure en championnat du Brésil avec le Santos FC face au Vasco de Gama (2-1), lors d'une rencontre où il s'est à nouveau accroché avec Thiago Mendes. Opéré du genou fin décembre, le joueur avait manqué les trois premières rencontres du Brasileirao, qui commencent en janvier.

Neymar Jr hits the Vinicius Jr celebration after scoring for Santos! 🕺🏾🇧🇷@TeamNey10 🎥 pic.twitter.com/CK2NJiXMzO — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 26, 2026

Agence France-Presse Clara Francey

Il a donné l'avantage à son club formateur dès la 25e, avant un accrochage avec l'ancien Lyonnais, qui l'avait blessé au Parc des Princes en décembre 2020 avec un tacle violent qui l'avait contraint à plusieurs semaines d'arrêt.

Alors qu'il célébrait son but jeudi, Thiago Mendes s'est approché de lui, esquissant un coup de tête qui a conduit Neymar à se jeter au sol sous les yeux de l'arbitre. Tous deux ont écopé d'un carton jaune.

«Il crée toujours la polémique, il veut jouer les machos, c'est toujours comme ça. Avec tout le respect que je lui dois, c'est un imbécile. Il m'a blessé une fois au PSG et il m'a promis de le refaire aujourd'hui», a déclaré Neymar à la mi-temps, avant de doubler la mise à la 61e.

L'ancien joueur du Paris SG et d'Al-Hilal, qui vient de fêter ses 34 ans, a admis pour la première fois qu'il pourrait mettre en terme à sa carrière en fin d'année, après la Coupe du monde qu'il espère encore disputer malgré ses blessures à répétition.

Il est lié avec Santos jusqu'à fin 2026.