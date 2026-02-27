  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Football «C'est un imbécile» - Neymar marque... et s'embrouille

Clara Francey

27.2.2026

Neymar a réalisé un doublé jeudi pour son retour de blessure en championnat du Brésil avec le Santos FC face au Vasco de Gama (2-1), lors d'une rencontre où il s'est à nouveau accroché avec Thiago Mendes. Opéré du genou fin décembre, le joueur avait manqué les trois premières rencontres du Brasileirao, qui commencent en janvier.

Agence France-Presse

27.02.2026, 09:04

Il a donné l'avantage à son club formateur dès la 25e, avant un accrochage avec l'ancien Lyonnais, qui l'avait blessé au Parc des Princes en décembre 2020 avec un tacle violent qui l'avait contraint à plusieurs semaines d'arrêt.

Alors qu'il célébrait son but jeudi, Thiago Mendes s'est approché de lui, esquissant un coup de tête qui a conduit Neymar à se jeter au sol sous les yeux de l'arbitre. Tous deux ont écopé d'un carton jaune.

«Il crée toujours la polémique, il veut jouer les machos, c'est toujours comme ça. Avec tout le respect que je lui dois, c'est un imbécile. Il m'a blessé une fois au PSG et il m'a promis de le refaire aujourd'hui», a déclaré Neymar à la mi-temps, avant de doubler la mise à la 61e.

L'ancien joueur du Paris SG et d'Al-Hilal, qui vient de fêter ses 34 ans, a admis pour la première fois qu'il pourrait mettre en terme à sa carrière en fin d'année, après la Coupe du monde qu'il espère encore disputer malgré ses blessures à répétition.

Il est lié avec Santos jusqu'à fin 2026.

Les plus lus

6 planètes en une soirée: ce spectacle gratuit ne reviendra pas avant 2040
Les employés de Migros outrés par une affiche «anti-loisirs»
Ce qui va changer en Suisse dès le 1er mars
Avocats des Moretti: «personne n'a voulu cette tragédie»
Crans-Montana: les avocats des Moretti sortent du silence et parlent de «lynchage»
Melania Trump «va entrer dans l'histoire»