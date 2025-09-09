«C'est un nul !» - Vladimir Petkovic se fait dézinguer en Algérie

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Qualifs Mondial 2026 «C'est un nul !» - Petkovic se fait dézinguer en Algérie

Clara Francey

9.9.2025

Après le nul concédé lundi soir contre la Guinée (0-0), le sélectionneur de l'Algérie Vladimir Petkovic s'est fait sévèrement attaquer en Une du quotidien «Le Soir d'Algérie».

Rédaction blue Sport

09.09.2025, 10:30

09.09.2025, 10:47

Les temps sont durs pour Vladimir Petkovic. Sélectionneur de l'Algérie depuis février 2024, le Tessinois ne fait pas l'unanimité, malgré le fait que les Fennecs occupent la première place du groupe G avec 19 points en huit matches de qualification pour la Coupe du Monde 2026.

Beaucoup souhaiteraient en effet voir l'Algérie déjà qualifiée pour ce Mondial, à l'instar de deux autres pays maghrébins, à savoir le Maroc et la Tunisie.

Qualifs Mondial 2026. La Tunisie qualifiée après sa victoire contre la Guinée équatoriale

Qualifs Mondial 2026La Tunisie qualifiée après sa victoire contre la Guinée équatoriale

C'est dans ce contexte, après le nul concédé contre la Guinée lundi (0-0), que l'ancien sélectionneur de la Suisse a été épinglé par «Le Soir d'Algérie». «C'est un nul !», a sobrement titré le quotidien algérien au-dessus d'une photo du Tessinois de 62 ans. «Faillite tactique, faiblesse technique», a encore fustigé le journal sur sa Une.

Un extrait des reproches faits à l'ancien entraîneur du FC Sion et de Young Boys : «Vladimir Petkovic, qui a apporté des changements dans son Onze rentrant comparativement à la rencontre contre le Botswana (ndlr : victoire 3-1), (...) n’a pas trouvé de solutions pour déverrouiller la défense guinéenne. Longtemps critiqué pour ses choix, le coach national a pourtant une pléiade de jeunes joueurs sur le banc, mais il a préféré reconduire les mêmes joueurs, qui sont pourtant dépassés à l’image du capitaine Mahrez ou encore de Benrahma».

Malgré les critiques, le technicien reste confiant. «On a encore notre destin entre nos pieds, je pense qu’on a réellement les moyens de se qualifier à la Coupe du monde. Après le match, j’ai félicité mes joueurs dans le vestiaire», a-t-il déclaré à «Compétition» lundi soir. L'Algérie disputera ses deux derniers matches de qualification début octobre contre la Somalie et l'Ouganda.

Après une expérience plus que compliquée à Bordeaux (2021-2022), à la tête des Girondins, le moins que l'on puisse dire est que Vladimir Petkovic n'a pas encore retrouvé la sérénité.

Les plus lus

Les grandes surprises à attendre des nouveaux iPhones 17
«Il a été passé à tabac» - Expulsés par Trump, des Russes vivent l’enfer
Rencontre sensible : le patron de Rolex passe plusieurs heures avec Trump
«C'est un nul !» - Vladimir Petkovic se fait dézinguer en Algérie
10 septembre : la France se prépare au pire !
L’homme qui a tenté d’assassiner Donald Trump passe aux aveux