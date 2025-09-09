«C'est un nul !» - Vladimir Petkovic se fait dézinguer en Algérie

Après le nul concédé lundi soir contre la Guinée (0-0), le sélectionneur de l'Algérie Vladimir Petkovic s'est fait sévèrement attaquer en Une du quotidien «Le Soir d'Algérie».

La Une du Soir d'Algérie du mardi 9 septembre 2025 pic.twitter.com/5tDfPTNLcz — Le Soir d’Algérie (@soir_officiel) September 8, 2025

Rédaction blue Sport Clara Francey

Les temps sont durs pour Vladimir Petkovic. Sélectionneur de l'Algérie depuis février 2024, le Tessinois ne fait pas l'unanimité, malgré le fait que les Fennecs occupent la première place du groupe G avec 19 points en huit matches de qualification pour la Coupe du Monde 2026.

Beaucoup souhaiteraient en effet voir l'Algérie déjà qualifiée pour ce Mondial, à l'instar de deux autres pays maghrébins, à savoir le Maroc et la Tunisie.

C'est dans ce contexte, après le nul concédé contre la Guinée lundi (0-0), que l'ancien sélectionneur de la Suisse a été épinglé par «Le Soir d'Algérie». «C'est un nul !», a sobrement titré le quotidien algérien au-dessus d'une photo du Tessinois de 62 ans. «Faillite tactique, faiblesse technique», a encore fustigé le journal sur sa Une.

Un extrait des reproches faits à l'ancien entraîneur du FC Sion et de Young Boys : «Vladimir Petkovic, qui a apporté des changements dans son Onze rentrant comparativement à la rencontre contre le Botswana (ndlr : victoire 3-1), (...) n’a pas trouvé de solutions pour déverrouiller la défense guinéenne. Longtemps critiqué pour ses choix, le coach national a pourtant une pléiade de jeunes joueurs sur le banc, mais il a préféré reconduire les mêmes joueurs, qui sont pourtant dépassés à l’image du capitaine Mahrez ou encore de Benrahma».

Malgré les critiques, le technicien reste confiant. «On a encore notre destin entre nos pieds, je pense qu’on a réellement les moyens de se qualifier à la Coupe du monde. Après le match, j’ai félicité mes joueurs dans le vestiaire», a-t-il déclaré à «Compétition» lundi soir. L'Algérie disputera ses deux derniers matches de qualification début octobre contre la Somalie et l'Ouganda.

Après une expérience plus que compliquée à Bordeaux (2021-2022), à la tête des Girondins, le moins que l'on puisse dire est que Vladimir Petkovic n'a pas encore retrouvé la sérénité.