La star brésilienne Neymar n'a pas apprécié le classement du Ballon d'Or, estimant que son compatriote Raphinha, classé cinquième, aurait mérité un meilleur sort au vu de sa saison aboutie avec le FC Barcelone.

Agence France-Presse Arthur Rappaz

«Raphinha cinquième, c'est vraiment n'importe quoi», a écrit l'attaquant de 33 ans sur Instagram, dans un commentaire à une publication du profil Ofuiclear montrant le top 10 du prix décerné lundi soir à Paris.

Le Ballon d'Or est revenu au Français Ousmane Dembelé, du Paris Saint-Germain, où Neymar a évolué de 2017 à 2023.

Raphinha, fort de statistiques impressionnantes avec le Barça (34 buts et 25 passes décisives en 57 matches en 2024-25), a également été devancé par son coéquipier espagnol Lamine Yamal, dauphin de Dembélé, par le Portuguais Vitinha (PSG), qui a complété le podium, et par l'Égyptien Mohamed Salah (Liverpool), quatrième.

Kaka, dernier Brésilien

L'an dernier, un grand nombre de voix s'étaient élevées au Brésil pour critiquer l'attribution du Ballon d'Or à l'Espagnol Rodri au détriment de Vinicius Junior (2e), grand artisan du titre du Real Madrid en Ligue des Champions lors de la saison 2023-24.

Kaka, couronné en 2007, est le dernier Brésilien à avoir remporté la récompense individuelle la plus prestigieuse du football mondial.

Neymar, qui évolue aujourd'hui à Santos, son club formateur, a obtenu lui ses deux meilleurs classements au Ballon d'Or en 2015 et 2017, terminant à chaque fois à la troisième place derrière le tandem Messi-Ronaldo.