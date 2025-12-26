«C’était vraiment ridicule!» - La colère du sélectionneur sud-africain

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

CAN 2025 «C’était vraiment ridicule!» - La colère du sélectionneur sud-africain

Melchior Cordonier

26.12.2025

Le sélectionneur belge de l'Afrique du Sud Hugo Broos ne décolérait pas contre le pénalty sifflé après une légère faute sur Mohamed Sahah qui a permis à l'Égypte de s'imposer 1 à 0 contre ses Bafana Bafana et de se qualifier pour les 8e de finale de la CAN-2025, vendredi à Agadir.

Hugo Broos fulmine après le penalty décisif (image d’archives).
Hugo Broos fulmine après le penalty décisif (image d’archives).
IMAGO/Shengolpixs

Agence France-Presse

26.12.2025, 22:37

«Même Mo Salah m'a dit après le match: j'étais surpris que ce soit une faute, c'était ridicule, vraiment ridicule», a assuré Broos, 73 ans, après la rencontre.

L'ancien sélectionneur du Cameroun, champion d'Afrique avec les Lions Indomptables en 2017, n'a pas digéré non plus la main non sifflée contre l'Égypte en toute fin de rencontre, qui aurait dû selon lui, valoir un pénalty pour son équipe, alors menée 1-0.

CAN 2025. Un succès étriqué mais suffisant pour l’Égypte

CAN 2025Un succès étriqué mais suffisant pour l’Égypte

«Pendant la réunion (avec les arbitres avant le début de la conmpétition, NDLR), ils ont dit que si le bras est tendu, c'est une faute. Le bras était tendu, donc il y avait faute. Et puis, ils me sortent des bêtises en disant que c'était un bras d'appui. Mais qui a inventé le bras d'appui ? Le bras était tendu et le ballon l'a touché, c'est une faute incontestable», a tempêté celui qui a permis aux Bafana Bafana d'atteindre la 3e place de la dernière CAN en Côte d'Ivoire.

«La réunion d'avant-tournoi dure 45 minutes : on vous explique les règles: 25 règles, puis 50 règles. Ensuite, c'est une faute, puis non, puis carton rouge pour contact, puis non, et ainsi de suite. À la fin, il y a tellement de règles que plus personne ne sait quoi faire», s'est-il encore désolé.

Après sa défaite vendredi, l'Afrique du Sud, avec 3 points, est deuxième du groupe B derrière l’Égypte (6 pts), mais devant l'Angola et le Zimbabwe (1 point chacun), qu'elle affrontera lors de la 3e journée lundi à Marrakech.

En cas de victoire ou de match nul, elle serait qualifiée pour les 8e de finale où elle affrontera le 2e du groupe F, celui de la Côte d'Ivoire, du Cameroun ou du Gabon, le 4 janvier à Rabat.

Les plus lus

Deux skieurs ont perdu la vie dans des avalanches en Savoie
Un jackpot de 50,2 millions de francs est tombé à l’Euro Millions
«Adieu Teddy» : The Cure perd l’un de ses membres, mort à 65 ans
Ce que l’on sait sur les frappes américaines au Nigeria
«C’était vraiment ridicule!» - La colère du sélectionneur sud-africain
«Si la Coupe Spengler n'existe plus, Davos n'existera plus...»