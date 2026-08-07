A 35 ans, il succède à Fredy Bickel, qui a démissionné de ses fonctions fin juin par manque de temps. Au sein du conseil d'administration du club zurichois relégué en Challenge League la saison passée, Mehmedi aura pour mission de contribuer au développement sportif du club et d’apporter son soutien au directeur sportif Oliver Kaiser ainsi qu’au responsable de la formation Roger Etter.

Il s'agit d'un retour aux sources pour celui qui a grandi à Winterthour et a fait ses classes au sein du centre de formation. Il est ensuite parti au FC Zurich et a évolué dans divers clubs étrangers. Il compte 76 sélections avec la Suisse et a participé à une Coupe du monde ainsi qu’à deux Euros.

Après avoir mis un terme à sa carrière de joueur, Mehmedi a occupé pendant un certain temps le poste de directeur sportif au FC Schaffhouse. Depuis 2024, il travaille également comme consultant sur blue Sport.