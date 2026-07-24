La Challenge League a souri aux Romands ce vendredi. Le SLO, Neuchâtel et Carouge se sont imposés à l'occasion de la première journée, tandis qu'Yverdon a concédé le nul à Winterthour.

Pour sa première rencontre officielle sur le banc du Stade nyonnais, Aurélien Mioch a vu ses protégés s'incliner 2-0 à la Pontaise face au Stade Lausanne-Ouchy. Les finalistes de la dernière Coupe de Suisse ont fait la différence grâce à Théo Bouchlarhem (24e) et Keasse Bah, qui a transformé un penalty à la 77e.

A l'inverse, l'entraîneur Bruno Berner a débuté son aventure à Xamax par une victoire 3-2 à la Maladière contre le néo-promu Kriens. Bien que menant 3-1 à la pause, les Neuchâtelois ont tremblé jusqu'au bout suite au doublé d'Elio Rufener (38e/64e). A l'heure de jeu, les rouge et noir avaient vu leur gardien Uros Likar évacué sur une civière, touché à la nuque.

02:21

Relégué en deuxième division au terme de la saison, Winterthour a contraint Yverdon au nul 2-2 à la Schützenwiese. Menés 1-0 à la 70e, les hommes de Martin Andermatt avaient fait le plus dur en renversant la rencontre grâce à Mahamadou Kanouté (71e) puis Helios Sessolo sept minutes plus tard. Mais Emilio Kehrer a permis aux Zurichois d'arracher le 2-2 à la 87e.

03:39

Etoile-Carouge s'est joint à la fête des clubs romands en corrigeant Aarau 3-0 à la Fontenette. Deuxièmes de Challenge League l'an dernier, les Argoviens ont subi la loi des Genevois en deuxième période, suite aux réalisations de Sidiki Camara (52e) et d'Oscar Correia (67e), avant qu'un autogoal de Ramon Guzzo ne scelle le score 11 minutes plus tard.

02:10

Réduit à 10 à la 55e, Wil s'est imposé à Rapperswil-Jona au terme d'un derby saint-gallois spectaculaire 5-4.