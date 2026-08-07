Trois Romands occupent le podium de Challenge League après la 3e journée de championnat vendredi. Victorieux à Carouge, Xamax est toujours leader alors que le Stade Nyonnais est lui en difficulté.

En s'imposant 1-0 à la Fontenette, les hommes de Bruno Berner ont poursuivi leur très bon départ pour désormais compter trois succès en autant de matches. Les Neuchâtelois sont en tête du classement et toujours la seule formation à réaliser un sans-faute.

01:47 SLO – Rapperswil-Jona 2-0 Challenge League | 3ème journée | Saison 26/27

Le Stade Lausanne-Ouchy, vainqueur 2-0 contre Rapperswil, a cueilli une deuxième victoire en ce début de saison et occupe la 2e place. Yverdon Sport complète le podium après avoir gagné 2-0 à Kriens.

02:01 Kriens – Yverdon 0-2 Challenge League | 3ème journée | Saison 26/27

Le Stade Nyonnais déjà sous pression

Alors que les trois Romands sont toujours invaincus, le Stade Nyonnais vit pour sa part des débuts compliqués. Le club de la Côte est toujours à la recherche de son premier point et reste lanterne rouge.