La finale entre l'Espagne et l'Argentine, dimanche à East Rutherford, sera une première: jamais encore le tenant du titre mondial et le champion d'Europe ne s'étaient affrontés en finale de la Coupe du monde.

L'Argentine a l'occasion de devenir la troisième nation de l'histoire de la Coupe du monde à conserver son titre. La dernière équipe à avoir réussi cet exploit remonte à 1962, au Chili. Le Brésil de Pelé, déjà sacré quatre ans plus tôt en Suède, avait alors décroché une deuxième Coupe du monde consécutive. Avant lui, seule l'Italie avait réalisé un tel doublé, en 1934 et 1938.

L'Espagne et l'Argentine ne se sont affrontées qu'une seule fois en Coupe du monde: c'était en 1966, en Angleterre, où l'Argentine s'était imposée 2-1 en phase de groupes. Leur dernier duel remonte à 2018, en match amical à Madrid, et s'était soldé par une véritable débâcle pour l'Albiceleste, balayée 6-1 par la Roja.

Les équipes de Luis de la Fuente et de Lionel Scaloni auraient pourtant déjà dû se retrouver le 27 mars dernier lors de la Finalissima, prévue au Qatar. Ce choc entre vainqueurs respectivement de l'Euro et de la Copa America 2024 avait toutefois été annulé en raison de la guerre en Iran.