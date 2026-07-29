Une défaite amère 3-2 après prolongations a brutalement mis fin aux rêves de Ligue des champions du FC Thoune. Sur le terrain du Dinamo Zagreb, un carton rouge a fait parler, mais l'équipe reste positive.

La déception se lisait clairement sur le visage de Gian-Luca Privitelli après le coup de sifflet final à Zagreb. «Je ne trouve pas les mots», a été la première réaction de l'entraîneur du FC Thoune lorsqu'on lui a demandé de commenter le match. La défaite 3-2 face au Dinamo de Zagreb et l’élimination qui en a découlé de la phase de qualification pour la Ligue des champions ont visiblement ému l’entraîneur des joueurs de l’Oberland bernois lors de son interview à la SRF. Et à juste titre.

Face au Dinamo Zagreb, favori et valeur sûre du football européen, Thoune n’a pas seulement tenu tête à son adversaire: après un match aller conclu sur un nul 1-1, les Thounois menaient 2-0 au retour. Tout semblait indiquer un nouveau conte de fées. Jusqu’à ce qu’un carton rouge infligé au capitaine Marco Bürki, à environ 15 minutes de la fin du temps réglementaire, ne vienne changer la donne.

«Ils n'avaient pas eu d’occasions dangereuses»

«C'était une injustice totale», a déclaré Privitelli après coup pour qualifier la situation. Après que les joueurs de Thoune eurent envoyé le ballon en touche alors qu'un de leurs coéquipiers était blessé, les Croates l'ont d'abord rendu à Bürki – par fair-play. «Ils nous ont rendu le ballon, mais ont immédiatement repris le pressing. Nous n'avons alors pas bien joué. Malgré tout, ce n’est pas du ‘gentlemen's art’», a déclaré Privitelli. «Donner un carton rouge dans cette situation, alors que Justin est encore si proche, je trouve ça très audacieux. Chez nous, à domicile, il n’aurait probablement pas donné de carton rouge.»

Justin Roth, auquel Privitelli fait référence, a perçu la situation de la même manière. Il souligne certes que tout s’est passé très vite, mais: «Ils ont d’abord fait preuve de fair-play, mais Marco n’avait même pas encore le ballon qu’ils reprenaient déjà le pressing.» Bürki s'est alors retrouvé en position de dernier défenseur. Jusqu’à ce carton rouge, le capitaine avait l’impression que Thoune maîtrisait parfaitement la situation. «Ils n’avaient pas eu d’occasions dangereuses jusqu’à ce moment-là.»

Une panne de caméra soulève des questions

La scène fut d’autant plus délicate qu’une panne de caméra à Zagreb, survenue quelques minutes auparavant, avait provoqué d’importantes perturbations dans la retransmission en direct. Ainsi, après une interruption d’environ 15 minutes, les images télévisées n’ont plus pu être diffusées qu’à partir d’un seul angle de caméra jusqu’aux prolongations – les ralentis et les gros plans ont fait défaut.

On ignore si le VAR et l’arbitre sur le terrain ont dû se contenter de ce seul angle de caméra, ou s’ils disposaient de différentes prises de vue pour évaluer la situation.

Quoi qu’il en soit, comme l’a analysé plus tard Justin Roth sur SRF, le fait que Bürki ait dû quitter le terrain a été un facteur déterminant dans la défaite. Les supporters dans le stade se sont immédiatement réveillés et une flamme s’est allumée chez les joueurs locaux – un phénomène que les Bernois avaient jusqu’alors réussi à contenir.

«Nous savions que ça allait être difficile. Mais nous y croyions tous encore», a déclaré Roth, qui est resté sur le terrain pendant 116 minutes. «C’est dommage que nous ayons encaissé le but égalisateur si rapidement», a poursuivi le milieu de terrain. Selon lui, Thoune doit toutefois «se remettre en question», car même à dix, ses coéquipiers et lui se sont trop repliés en défense. «Qu’un but finisse par tomber, oui... mais encaisser deux buts, c’est dommage.» Car après le 2-2, on a pu constater que Thoune était capable de tenir le score, même à dix.

Après les étoiles, place à l’Europa League

C’est une prise de conscience qui devrait redonner au moins un peu de courage aux joueurs de Thoune au milieu de cette grande déception. Car si le rêve de la Ligue des champions est pour l’instant terminé, il reste l’Europa League. Thoune y affrontera, en août, lors d’une double confrontation au 3e tour de qualification, le perdant de la rencontre entre l’équipe islandaise du Vikingur Reykjavik et le club israélien du Hapoel Beer-Sheva.

«Au départ, l’objectif était de viser les étoiles», a déclaré Roth après le match, «ce n’est malheureusement plus possible désormais. Mais place à l’Europa League», a poursuivi le joueur de 25 ans.

Privitelli a lui aussi tenté de retenir les aspects positifs de la rencontre. L’équipe s’est vraiment bien battue, le staff a fait un excellent travail. «Je suis fier de la façon dont tout le monde s’est mobilisé les uns pour les autres et a défendu.»