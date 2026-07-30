Le Lech Poznań, qui s’était imposé 4-1 la semaine dernière lors du match aller du 2e tour des qualifications de la Ligue des champions contre Aarhus, a vécu un véritable cauchemar devant son public lors de la manche retour mercredi.

Le rêve de la Ligue des champions s'est envolé : grande déception chez les joueurs du Lech Poznań.

L’issue du duel du 2e tour des qualifications de la Ligue des champions entre le club polonais du Lech Poznań et le représentant danois d'Aarhus semblait déjà être scellée depuis une semaine. Lors du match aller au Danemark, les Polonais avaient en effet profité d'une expulsion précoce d'un joueur de l'équipe locale pour se forger une avance conséquente grâce à une victoire 4-1.

Mais le match retour disputé mercredi ne s’est pas déroulé comme l’avait imaginé le champion de Pologne. Après avoir encaissé des buts à la 32e, à la 55e et à la 75e minute, son confortable avantage a ainsi été réduit à néant. Poussé en prolongations, il semblait avoir à nouveau fait le plus dur en réduisant la marque à 1-3 grâce à Filip Jagiello (95e), entré en cours de jeu. Mais à peine cinq minutes plus tard, Aarhus a ramené le score à 1-4 et forcé les deux équipes à se départager lors d’une séance de tirs au but.

Le Lech Poznan a une fois de plus pris un meilleur départ. Mais après avoir mené 1-0, deux Polonais ont échoué coup sur coup, tandis que les tireurs danois réussissaient toutes leurs tentatives, infligeant une élimination sensationnelle au champion de Pologne. «C’est ainsi que naissent les humiliations dont on se souviendra encore pendant des années», estime «Przeglad Sportowy», le plus ancien journal sportif de Pologne. «Humiliation pour le Lech Poznań. Fin du rêve de Ligue des champions. Choc à la Bułgarska (ndlr : lieu où se situe le stade)», écrit le journal «Fakt».

Au Danemark, le ton est tout autre. «Quelle fougue, AGF ! Ce match restera un moment marquant dans l'histoire d'Aarhus», s'exclame «Tipsbladet.»

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Notice sur l’IA : cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle et adapté par la rédaction romande de blue News (nl).