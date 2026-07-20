Mardi, le FC Thoune entamera les qualifications pour la Ligue des champions face au Dinamo Zagreb. En cas de victoire, la suite serait plus aisée.

Si les Bernois parviennent à créer la surprise face au champion de Croatie, le prochain obstacle serait un peu moins difficile à franchir. Comme l'a révélé le tirage au sort de lundi, l'adversaire de Thoune au 3e tour de qualification serait soit Klaksvik, soit Kauno Zalgiris. Klaksvik est l'actuel champion des Îles Féroé, tandis que Kauno Zalgiris est le champion de Lituanie.

Les dates des matches du 3e tour de qualification sont les 4, 5 et 11 août. Les rencontres de Thoune contre le Dinamo Zagreb au 2e tour auront lieu mardi de cette semaine et de la semaine prochaine (à 20h00).

Si Thoune venait à s'incliner face au Dinamo Zagreb, il poursuivrait son parcours dans les qualifications de la Ligue Europa. Son adversaire serait alors soit le club islandais du Vikingur Reykjavik, soit le Hapoel Beer-Sheva d'Israël.

Saint-Gall affronte quant à lui cette semaine le Benfica Lisbonne lors des qualifications pour la Ligue Europa. Dans l'hypothèse plutôt improbable d'une victoire, il affronterait le vainqueur du duel entre le Sheriff Tiraspol (Moldavie) et le Maccabi Tel-Aviv.