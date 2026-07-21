Thoune a dû se contenter d'un nul 1-1 mardi face au Dinamo Zagreb en match aller du 2e tour qualificatif de la Ligue des champions. Le match retour est prévu mardi prochain en terre croate.

L'issue est cruelle pour le surprenant champion de Suisse 2025/26. Sous le regard de son ancien coach Mauro Lustrinelli, le FC Thoune a en effet concédé l'égalisation à la 86e minute pour son premier match officiel de la saison, après une mauvaise relance.

Mais le pire a aussi été évité de peu dans l'Oberland bernois. Auteur de la passe décisive sur le 1-1 signé Miha Zajc, Fran Topic a vu sa frappe enroulée du pied gauche frôler le montant droit du but de Niklas Steffen à la 92e minute.

Une première mi-temps bien maîtrisée

Thoune avait fait tout juste pendant un peu plus de 80 minutes de jeu. Les hommes de l'entraîneur Gian-Luca Privitelli ont dominé les débats en première mi-temps, grâce à un collectif déjà bien huilé. Ils ont logiquement ouvert la marque à la 20e, Brighton Labeau reprenant de la tête un centre parfait de Fabio Fehr.

Thoune aurait pu doubler la mise neuf minutes plus tard, mais la reprise de la tête de Furkan Dursun a manqué de précision. Le capitaine Marco Bürki et ses coéquipiers ont ensuite dû faire le dos rond en seconde mi-temps, le Dinamo Zagreb élevant alors nettement le curseur.

Le champion de Croatie en titre a longtemps manqué d'efficacité, à l'image de cette frappe trop écrasée de Mislav Orsic (57e). Michael Heule (54e) et Fabio Fehr (65e) ont par ailleurs sauvé tour à tour le FC Thoune en dégageant sur la ligne un ballon qui prenait le chemin des filets.

Manque de précision

Thoune aurait d'ailleurs aussi pu se mettre à l'abri en deuxième période, mais Nils Reichmuth (69e) et Valmir Matoshi (73e) ont manqué de précision sur leur tir. Les Bernois ont finalement été «punis» à la 86e sur une reprise instantanée de Miha Zajc qui a laissé Nils Steffen sans réaction.