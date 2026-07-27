Thoune se rend en Croatie mardi soir (20h00) en match retour du 2e tour qualificatif de la Ligue des champions. Les Bernois peuvent y croire après le nul 1-1 à l'aller chez eux face au Dinamo Zagreb.

Le club de l'Oberland n'aura en tout cas rien à perdre dans la capitale croate. La victoire 3-1 acquise samedi lors de la 1re journée de Super League à Lucerne a sans nul doute renforcé la confiance de l'équipe, qui a inscrit ses trois buts sur des balles arrêtées. Un succès dans le bouillant stade Maksimir lui permettrait de continuer de rêver...

Mais il y a encore du chemin à faire. Les Thounois ne se prennent pas trop la tête, à en croire Valmir Matoshi. «On regarde de match en match, cela nous a bien réussi la saison dernière», affirme-t-il.

Avantage de la fraîcheur

A Lucerne, Thoune a entamé la rencontre avec huit changements par rapport au onze qui avait joué contre Dinamo Zagreb à l'aller. «Nous devons récupérer. On regardera qui s'est bien remis et on fera les adaptations nécessaires à Lucerne», avait dit mardi soir l'entraîneur Gian-Luca Privitelli.

Dinamo Zagreb aura l'avantage de la fraîcheur, son championnat n'ayant pas encore repris. «C'est défavorable pour nous qu'ils n'aient pas joué ce week-end. Mais on fera au mieux et on ne cherchera pas d'excuse», a dit le successeur de Mauro Lustrinelli.

Motivation

Le stade, qui peut contenir 35'000 personnes, devrait être très chaud au niveau ambiance. «Ce sont les matches qui sont cool. Chacun a rêvé d'en jouer quand il était jeune. Nous sommes très motivés et je suis convaincu que nous allons livrer un bon match», a expliqué Matoshi.

En cas de qualification, les champions de Suisse affronteraient au 3e tour qualificatif les Lituaniens de Kauno Zalgiris ou les Féringiens de Klaksvik. En cas d'élimination, ils seraient reversés au 3e tour qualificatif de l'Europa League.