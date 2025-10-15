  1. Clients Privés
Mondial 2026 Changement de ville : la FIFA prête à courber l'échine face à Trump

Arthur Rappaz

15.10.2025

La Fifa «espère que chacune des 16 villes hôtes sera prête» à accueillir les rencontres du Mondial-2026, a-t-elle déclaré mercredi dans un communiqué transmis à l'AFP, après que Donald Trump a évoqué la possibilité d'en délocaliser certaines pour raisons de sécurité.

Infantino prêt à suivre les souhaits de Trump ?
Infantino prêt à suivre les souhaits de Trump ?
ats

Agence France-Presse

15.10.2025, 19:21

15.10.2025, 22:59

Mondial 2026. Trump prêt à chambouler le calendrier au nom de la sécurité

Mondial 2026Trump prêt à chambouler le calendrier au nom de la sécurité

«Nous espérons que chacune de nos 16 villes hôtes sera prête à accueillir avec succès les événements et à remplir toutes les conditions requises», a prudemment commenté un porte-parole de l'instance, dans une déclaration qui englobe également les deux autres pays organisateurs, le Canada et le Mexique.

«La  sécurité et la sûreté sont la priorité pour tout évènement organisé par la Fifa à travers le monde», or «la sécurité et la sûreté relèvent évidemment de la responsabilité des gouvernements, qui décident de ce qui est dans l'intérêt de la sécurité publique», a tenu à préciser la Fifa.

Football. La Coupe du monde 2034 pourrait bien se jouer en 2035 !

FootballLa Coupe du monde 2034 pourrait bien se jouer en 2035 !

Ce commentaire intervient au lendemain des propos tenus par Donald Trump, qui a assuré que le président de la Fifa, Gianni Infantino, ne s'opposerait pas à la délocalisation de matches de la Coupe du monde programmé dans des villes américaines, si nécessaire.

«Si quelqu'un fait du mauvais travail et que je pense qu'il y a un problème de sécurité, j’appellerai Gianni, qui est formidable, et je dirai: déplaçons-le (match, ndlr) vers un autre endroit. Et il le fera très facilement», a affirmé le président américain à des journalistes mardi, pendant une réunion avec son homologue argentin Javier Milei à Washington, en visant des municipalités démocrates et en les menaçant de les priver de compétitions sportives.

Mondial 2026. «Je garde la Coupe du monde? » – Trump fait son show à la Maison-Blanche

Mondial 2026«Je garde la Coupe du monde? » – Trump fait son show à la Maison-Blanche

Trump et Infantino

Donald Trump et Gianni Infantino, qu'il a plusieurs fois reçu à la Maison Blanche depuis son retour au pouvoir, se sont vus lundi en Egypte, où le patron de la puissante organisation sportive s'était joint à des dirigeants politiques venus du monde entier pour discuter du processus de paix à Gaza.

L'administration Trump a récemment déployé la Garde nationale dans plusieurs villes dirigées par des opposants démocrates, contre l'avis des autorités locales. Washington argue que cette mesure était nécessaire pour lutter contre la criminalité et l'activisme de gauche.

Gianni Infantino. «La FIFA ne peut pas résoudre les problèmes géopolitiques»

Gianni Infantino«La FIFA ne peut pas résoudre les problèmes géopolitiques»

Aucune des agglomérations visées, comme Chicago, n'est cependant en proie à des émeutes généralisées ni à une flambée de violence hors de contrôle.

Au total onze villes américaines doivent accueillir des matches du Mondial (11 juin - 19 juillet). Sept doivent se jouer à  Boston. Autres municipalités dirigées par des maires démocrates, San Francisco et Seattle accueilleront chacune six matchs, tandis que Los Angeles en accueillera huit.

