Du 11 juin au 19 juillet, retrouvez prises de position et billets des journalistes et consultants de blue Sport sur la Coupe du monde 2026.

Ce dimanche 12 juillet aux aurores, le football a brisé le cœur de notre journaliste Alain Rohrbach, comme celui de millions de fans de la Nati.

Le billet de la rédac Cher football, sur ce coup-là, je t’en veux terriblement…

Le rêve s’est achevé abruptement aux aurores, dimanche matin, enrobé d’une immense déception. Une énorme frustration, aussi, car je rumine cette idée qu'il y avait la place pour passer.

Je ne rentrerai dans aucune polémique concernant la VAR. Mais du moment où l'on doit constater qu'il n'y a pas de faute de Paredes (un joueur que je ne peux pas blairer, soit dit en passant) ni de carton jaune justifié, alors la suite est logique : on doit siffler simulation et coup franc contre la Suisse. Et jusqu’à preuve du contraire, une simulation, ça vaut toujours un carton jaune. VAR ou pas VAR.

Je ne veux pas accabler Breel Embolo qui simule grossièrement alors qu’il est déjà averti. Sur ce coup-là, il a cruellement manqué de discernement.

Non. En ce dimanche 12 juillet, ce n'est pas après nos joueurs ni les arbitres que j'en ai. Non. J’en veux à ce sport que j’adore depuis mon enfance, que je vis avec passion depuis que j’ai l’âge de regarder la télévision, et qui est devenu aujourd’hui mon métier. Mon métier, ma passion.

Ce satané football, capable de me procurer tant d’émotions positives et de graver des souvenirs impérissables dans ma mémoire, est le même qui, parfois, vous inflige un ascenseur émotionnel incommensurable.

Alors oui, aujourd’hui, je viens tout juste d'atterrir au deuxième sous-sol. C'est douloureux. Mais je connais le football, et je sais que l’ascenseur va remonter. Pour, je l’espère, nous ramener très vite au septième ciel.

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