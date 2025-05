L'entraîneur français Christophe Galtier quitte le club d'Al-Duhail, au Qatar. Il a refusé de prolonger son contrat en fin de saison.

Christophe Galtier quitte le club d'Al-Duhail (archive). KEYSTONE

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

L'ex-coach du Paris Saint-Germain et de Lille a exprimé sur le compte X du club sa reconnaissance pour cette «expérience extraordinaire». Il a dit garder «des souvenirs incroyables de ces deux années dans un pays formidable.»

«Sur le plan professionnel et sportif, évidemment que c'était totalement différent de l'Europe», a reconnu Galtier. «Le championnat du Qatar était il y a quelques années à un certain niveau, mais aujourd'hui il est beaucoup plus relevé et c'est très difficile», a-t-il expliqué, un an et demi après son arrivée.