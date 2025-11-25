  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Le football se souvient Cinq ans après la mort de Diego Maradona : «Tout passe, sauf toi»

Nicolas Larchevêque

25.11.2025

Cinq ans après sa mort, Diego Maradona était honoré mardi par une pluie de messages du monde du football et de sa famille, toujours dans l'attente de justice sur les circonstances du décès, avec un procès reprogrammé pour mars.

Cinq ans après sa mort, Diego Maradona a été honoré mardi par une pluie de messages.
Cinq ans après sa mort, Diego Maradona a été honoré mardi par une pluie de messages.
KEYSTONE

Agence France-Presse

25.11.2025, 19:07

«Seul meurt qui est oublié, et toi, Diego, nous nous rappelons de toi chaque jour», a publié sur son compte X la sélection argentine, avec laquelle Maradona a été champion du monde au Mexique en 1986.

«Cinq ans déjà ont passé», rappelle le message de l'Albiceleste, sur une vidéo des moments clefs de la carrière de l'astre du football argentin. En jouant sur le chiffre «cinq» : cinq comme le nombre de joueurs anglais mystifiés par Maradona lors de son but du siècle en quart de finale du Mondial 1986. «Cinq comme les doigts de ce poing serré», pour le but marqué, s'aidant de la main lors du même match, la «Main de Dieu».

«Les personnes passent, les jours, les mois et les années. Tout passe, sauf toi, qui restes toujours là», écrit pour sa part son ancien club, Boca Juniors, publiant lui aussi une vidéo de fans passant fleurir la statue du «Diez», au musée du stade de la Bombonera.

«On te voit, on pense à toi, on rêve de toi», a publié Argentinos Juniors, club de ses débuts, parmi les nombreux messages de clubs, de joueurs, de la Confédération sud-américaine, pour marquer ce cinquième anniversaire. Celui-ci n'a toutefois pas donné lieu à un hommage formel pour celui qui entretenait une amitié controversée avec les dirigeants de Cuba Fidel Castro ou du Venezuela Hugo Chavez.

«Papa, tu auras la justice que tu mérites»

Sa présence dans l'actualité ces dernières semaines a surtout été liée aux péripéties judiciaires suivant l'annulation, en mai, du procès sur les circonstances de sa mort, qui a été reprogrammé pour mars 2026.

Le procès de sept professionnels de santé, sur leur responsabilité éventuelle dans le décès, avait été annulé, après deux mois et demi d'audience, après le scandale qui avait vu une des juges collaborer en secret à une mini-série documentaire sur l'affaire. La juge a été destituée la semaine dernière par un jury de pairs.

«Papa, tu auras la justice que tu mérites, je te le promets», a écrit mardi Dalma, fille aînée de Maradona, en référence au procès prévu pour démarrer le 17 mars.

«Son nom signifie tellement». Accord de commercialisation avec les héritiers de Diego Maradona

«Son nom signifie tellement»Accord de commercialisation avec les héritiers de Diego Maradona

Les enfants de Maradona avaient annoncé fin 2024 le projet d'un futur mausolée au coeur de Buenos Aires, un lieu de mémoire où doit être transférée la dépouille du joueur -à ce jour dans un cimetière privé, à l'extérieur de la capitale. Mais initialement prévu pour 2025, le projet ne devrait pas avancer avant la fin de la procédure judiciaire, selon des sources proches du procès.

Maradona, dont les démêlés extra-sportifs, entre cocaïne et dopage, ont défrayé la chronique, est mort à 60 ans, le 25 novembre 2020, d'une crise cardiorespiratoire et d'un œdème pulmonaire, alors qu'il était en convalescence après une neurochirurgie.

Les plus lus

Une famille vit dans la forêt - les enfants sont envoyés dans un foyer
Trump magnanime avec les dindes, insultant ses adversaires au passage
La Suisse dans le pot 2 : ses potentiels adversaires connus
Gagne deux billets premium, voyage et hôtel inclus pour le choc d'UEFA Champions League entre l'Inter et Liverpool
Neige massive: MétéoSuisse place une partie du Valais en danger 4 sur 5