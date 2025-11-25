Cinq ans après sa mort, Diego Maradona était honoré mardi par une pluie de messages du monde du football et de sa famille, toujours dans l'attente de justice sur les circonstances du décès, avec un procès reprogrammé pour mars.

«Seul meurt qui est oublié, et toi, Diego, nous nous rappelons de toi chaque jour», a publié sur son compte X la sélection argentine, avec laquelle Maradona a été champion du monde au Mexique en 1986.

«Cinq ans déjà ont passé», rappelle le message de l'Albiceleste, sur une vidéo des moments clefs de la carrière de l'astre du football argentin. En jouant sur le chiffre «cinq» : cinq comme le nombre de joueurs anglais mystifiés par Maradona lors de son but du siècle en quart de finale du Mondial 1986. «Cinq comme les doigts de ce poing serré», pour le but marqué, s'aidant de la main lors du même match, la «Main de Dieu».

«Les personnes passent, les jours, les mois et les années. Tout passe, sauf toi, qui restes toujours là», écrit pour sa part son ancien club, Boca Juniors, publiant lui aussi une vidéo de fans passant fleurir la statue du «Diez», au musée du stade de la Bombonera.

«On te voit, on pense à toi, on rêve de toi», a publié Argentinos Juniors, club de ses débuts, parmi les nombreux messages de clubs, de joueurs, de la Confédération sud-américaine, pour marquer ce cinquième anniversaire. Celui-ci n'a toutefois pas donné lieu à un hommage formel pour celui qui entretenait une amitié controversée avec les dirigeants de Cuba Fidel Castro ou du Venezuela Hugo Chavez.

«Papa, tu auras la justice que tu mérites»

Sa présence dans l'actualité ces dernières semaines a surtout été liée aux péripéties judiciaires suivant l'annulation, en mai, du procès sur les circonstances de sa mort, qui a été reprogrammé pour mars 2026.

Le procès de sept professionnels de santé, sur leur responsabilité éventuelle dans le décès, avait été annulé, après deux mois et demi d'audience, après le scandale qui avait vu une des juges collaborer en secret à une mini-série documentaire sur l'affaire. La juge a été destituée la semaine dernière par un jury de pairs.

«Papa, tu auras la justice que tu mérites, je te le promets», a écrit mardi Dalma, fille aînée de Maradona, en référence au procès prévu pour démarrer le 17 mars.

Les enfants de Maradona avaient annoncé fin 2024 le projet d'un futur mausolée au coeur de Buenos Aires, un lieu de mémoire où doit être transférée la dépouille du joueur -à ce jour dans un cimetière privé, à l'extérieur de la capitale. Mais initialement prévu pour 2025, le projet ne devrait pas avancer avant la fin de la procédure judiciaire, selon des sources proches du procès.

Maradona, dont les démêlés extra-sportifs, entre cocaïne et dopage, ont défrayé la chronique, est mort à 60 ans, le 25 novembre 2020, d'une crise cardiorespiratoire et d'un œdème pulmonaire, alors qu'il était en convalescence après une neurochirurgie.