Le club de football de Chippa United, dernier du championnat sud-africain, a vu partir mercredi son quatrième entraîneur en trois mois.

🚨 CLUB ANNOUNCEMENT 🚨



Chippa United FC confirms a mutual separation with Head Coach Luc Eymael. We thank him for his professionalism and wish him all the best in his future endeavours.



We are pleased to welcome back Kanu Vilakazi as the new Head Coach. Familiar with our… pic.twitter.com/JMTusLdMjW — Chippa United FC (@ChippaUnitedFC) October 22, 2025

Agence France-Presse, Rédaction blue Sport Clara Francey

Le Belge Luc Eymael, qui a entraîné 11 équipes en Afrique, avait pris les rênes de l'équipe de Port Elizabeth à la fin du mois d'août. Il avait entamé son mandat par une défaite cuisante (3-0) contre les Orlando Pirates. En sept matches, il n'a remporté qu'une seule victoire.

L'ancien gardien de 66 ans a toutefois livré un meilleur bilan que ses prédécesseurs: Sinethemba Badela a été renvoyé au bout de deux rencontres, Musa Nyatama et Morgan Mammila n'ont chacun tenu qu'un seul match avant d'être mis à la porte par le directeur du club.

Sion, numéro 1 des changements de coaches en Suisse Réputé pour virer ses coaches bien plus vite qu'ailleurs, le FC Sion de Christian Constantin n'a jamais connu telle valse. Mais lors de la saison 2012-2013, le club valaisan avait tout de même changé d'entraîneur à... sept reprises ! Montre plus

Les commandes ont été confiées au Sud-Africain Vusumuzi Vilakazi, de retour dans un club dont il fut le directeur technique pendant moins de quatre mois en 2023.

Chippa United a été fondé en 2010 par un homme d'affaires, Siviwe Mpengesi, qui a fait fortune en revendant des chariots de commissions abandonnés à des supermarchés.