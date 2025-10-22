  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Football Cinq entraîneurs en trois mois : un club sud-africain fait pire que le FC Sion

Clara Francey

22.10.2025

Le club de football de Chippa United, dernier du championnat sud-africain, a vu partir mercredi son quatrième entraîneur en trois mois.

,

Agence France-Presse, Rédaction blue Sport

22.10.2025, 19:10

22.10.2025, 19:11

Le Belge Luc Eymael, qui a entraîné 11 équipes en Afrique, avait pris les rênes de l'équipe de Port Elizabeth à la fin du mois d'août. Il avait entamé son mandat par une défaite cuisante (3-0) contre les Orlando Pirates. En sept matches, il n'a remporté qu'une seule victoire.

L'ancien gardien de 66 ans a toutefois livré un meilleur bilan que ses prédécesseurs: Sinethemba Badela a été renvoyé au bout de deux rencontres, Musa Nyatama et Morgan Mammila n'ont chacun tenu qu'un seul match avant d'être mis à la porte par le directeur du club.

Sion, numéro 1 des changements de coaches en Suisse

  • Réputé pour virer ses coaches bien plus vite qu'ailleurs, le FC Sion de Christian Constantin n'a jamais connu telle valse. Mais lors de la saison 2012-2013, le club valaisan avait tout de même changé d'entraîneur à... sept reprises !
Montre plus

Les commandes ont été confiées au Sud-Africain Vusumuzi Vilakazi, de retour dans un club dont il fut le directeur technique pendant moins de quatre mois en 2023.

Chippa United a été fondé en 2010 par un homme d'affaires, Siviwe Mpengesi, qui a fait fortune en revendant des chariots de commissions abandonnés à des supermarchés.

Les plus lus

Poussée par une «bombe météorologique», la tempête Benjamin arrive!
Beatrice et Eugenie: faut-il scier toute la branche pourrie de l'arbre?
Trump demande 230 mios à son ministère de la Justice - pour sa poche!
«Qui aurait pu imaginer que Lola croiserait cette chose, ce monstre?»
«Ça m'a fait beaucoup pleurer» - Le douloureux dilemme d'Ester Ledecka
Après le vol, la patronne du Louvre a présenté sa démission, mais...