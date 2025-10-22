Le club de football de Chippa United, dernier du championnat sud-africain, a vu partir mercredi son quatrième entraîneur en trois mois.
Le Belge Luc Eymael, qui a entraîné 11 équipes en Afrique, avait pris les rênes de l'équipe de Port Elizabeth à la fin du mois d'août. Il avait entamé son mandat par une défaite cuisante (3-0) contre les Orlando Pirates. En sept matches, il n'a remporté qu'une seule victoire.
L'ancien gardien de 66 ans a toutefois livré un meilleur bilan que ses prédécesseurs: Sinethemba Badela a été renvoyé au bout de deux rencontres, Musa Nyatama et Morgan Mammila n'ont chacun tenu qu'un seul match avant d'être mis à la porte par le directeur du club.
Sion, numéro 1 des changements de coaches en Suisse
- Réputé pour virer ses coaches bien plus vite qu'ailleurs, le FC Sion de Christian Constantin n'a jamais connu telle valse. Mais lors de la saison 2012-2013, le club valaisan avait tout de même changé d'entraîneur à... sept reprises !
Les commandes ont été confiées au Sud-Africain Vusumuzi Vilakazi, de retour dans un club dont il fut le directeur technique pendant moins de quatre mois en 2023.
Chippa United a été fondé en 2010 par un homme d'affaires, Siviwe Mpengesi, qui a fait fortune en revendant des chariots de commissions abandonnés à des supermarchés.