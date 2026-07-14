Avant la demi-finale de la Coupe du monde entre la France et l'Espagne mardi à Arlington (Texas), retour sur cinq duels passés entre les deux nations européennes restés dans les mémoires.

Lamine Yamal et Kylian Mbappé vont-ils, comme en Ligue des nations en 2025, offrir un nouveau thriller entre la France et l’Espagne ?

Mondial 2026 Retour sur les cinq matches France - Espagne qui ont marqué les esprits

1984: la boulette d'Arconada, premier titre de l'équipe de France

Paris, 27 juin 1984. Finale du Championnat d'Europe: France – Espagne 2-0

Deux ans après le cauchemar de Séville et l'élimination en demi-finale de la Coupe du monde aux tirs au but face à l'Allemagne de l'Ouest, la bande à Michel Hidalgo s'apprête à décrocher à domicile le premier titre de son histoire.

En finale au Parc des Princes, les Bleus affrontent l'Espagne pour la première fois en compétition. Juste avant l'heure de jeu, Michel Platini ouvre la marque sur un coup franc, bien aidé par le gardien espagnol Luis Arconada qui laisse passer la balle sous lui (57e). La boulette portera son nom.

Malgré l'exclusion d'Yvon Le Roux en fin de match, les Français mettent fin au suspense par Bruno Bellone (90e). Les Espagnols ne reviendront en finale d'un Euro qu'en 2008, où ils signeront le premier succès de leur étincelant triptyque Euro 2008-Mondial 2010-Euro 2012.

2006: les vieux vous saluent bien

Hanovre, 27 juin 2006. Coupe du monde 2006, huitième de finale: France – Espagne 3-1

Avant ce premier duel franco-espagnol dans une phase finale de Coupe du monde – la demi-finale mardi à Dallas ne sera que le deuxième -, la presse espagnole veut «mettre Zidane à la retraite». La Roja, moins de 25 ans de moyenne d'âge, a survolé la phase de groupe (trois victoires), les Bleus (30 ans en moyenne) ont été laborieux (deux nuls, une victoire contre le Togo).

Sur la pelouse d'Hanovre, David Villa ouvre la marque sur penalty (28e). Mais Franck Ribéry égalise avant la mi-temps (41e), Patrick Vieira met les Bleus devant (83e) et Zinédine Zidane enterre tout suspense dans le temps additionnel (90e+2).

De suspense, il sera encore question douze jours plus tard en finale à Berlin. La Panenka et le coup de tête de Zidane sur Materazzi, la séance de tirs au but qui sourit aux Italiens.

2021: le show Mbappé

Milan, 10 octobre 2021. Finale de la Ligue des nations: France – Espagne 2-1

Dans un stade de San Siro à la jauge réduite pour cause de pandémie de Covid, Mikel Oyarzabal donne l'avantage à l'Espagne de Luis Enrique juste après l'heure de jeu (64e).

Mais Karim Benzema, l'attaquant du Real Madrid de retour en sélection après cinq ans d'absence, égalise deux minutes plus tard sur une passe décisive de Kylian Mbappé, qui offre ensuite la victoire aux siens (80e).

2024: la révélation Lamine Yamal

Munich, 9 juillet 2024. Demi-finale de l'Euro 2024: Espagne – France 2-1

En termes d'efficacité offensive, les Bleus 2024 sont à des années lumière des Bleus 2026: lors de leurs cinq matches précédant la demi-finale, ils n'ont inscrit que trois buts et encore, un a été marqué sur penalty par Mbappé contre la Pologne, les deux autres sont des csc (contre l'Autriche en phase de poules, en huitième de finale contre la Belgique).

Randal Kolo Muani trouve pourtant l'ouverture dès la 9e minute. Mais les Bleus ne tiendront pas: Lamine Yamal, qui fêtera ses 17 ans quatre jours plus tard, égalise à la 21e d'une frappe lumineuse et Dani Olmo trompe Mike Maignan quelques minutes plus tard (25e). En finale, la Roja s'offrira un nouveau titre en battant l'Angleterre sur le même score.

2025: un thriller à neuf buts

Stuttgart, 5 juin 2025. Demi-finale de la Ligue des nations 2025: Espagne – France 5-4

Tirant les leçons de l'Euro 2024, Didier Deschamps s'est lancé dans son projet de transformation du jeu des Bleus dans un schéma à quatre offensifs. Face à l'Espagne à Stuttgart, il aligne Ousmane Dembélé, Michael Olise et Désiré Doué derrière Mbappé.

Mais sa défense prend l'eau et les Espagnols mènent 4-0 à la 55e minute (Nico Williams, Mikel Merino, Lamine Yamal sur penalty et Pedri) puis 5-1 après la réduction du score signé Mbappé sur penalty (59e) suivi du deuxième but de Lamine Yamal (67e). Les Bleus poussent en fin de match mais les buts de Cherki (79e), Vivian (84e csc) et Kolo Muani (90e+3) ne suffisent pas.

«On a les boules, c'est normal parce qu'on voulait gagner, on a joué avec envie, on voulait vraiment remonter au score, mais au final on a perdu et on est frustrés», lâche Mbappé au micro de TF1. «Mais c'est encourageant, on a un long chemin vers la Coupe du monde.» Et ce chemin, de moins en moins long, passe par Arlington, près de Dallas, mardi à 15h00 locales (19h00 GMT, 21h00 françaises).

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