Equipe de Suisse féminine Clap de fin entre Pia Sundhage et la Nati !

ATS

3.11.2025 - 19:33

Pia Sundhage n'est plus la sélectionneuse de l'équipe de Suisse féminine. L'ASF a annoncé lundi que le contrat de la coach suédoise de 65 ans avait été résilié avec effet immédiat.

Pia Sundhage quitte son poste de sélectionneuse de l’équipe de Suisse féminine.
Pia Sundhage quitte son poste de sélectionneuse de l’équipe de Suisse féminine.
KEYSTONE

Keystone-SDA

03.11.2025, 19:33

03.11.2025, 21:36

Les deux victoires contre le Canada (1-0) et l'Ecosse (4-3) la semaine dernière n'ont donc pas suffi à convaincre l'Association suisse de football. Le contrat de Sundhage, qui expirait à la fin de l'année, ne sera pas renouvelé.

La Scandinave, qui a mené la Suisse à une qualification historique pour les quarts de finale de l'Euro à domicile cet été, était partante pour une nouvelle campagne jusqu'à la Coupe du monde 2027. Avec une seule condition: pouvoir compter sur une assistante à temps plein. Une exigence à laquelle l'ASF n'a visiblement pas souhaité se soumettre.

Comme l'explique l'ASF, Pia Sundhage a été informée de cette décision à Stockholm. Les deux parties ont ensuite convenu d'une résiliation de contrat, puisque la Suédoise devait encore diriger l'équipe de Suisse lors de la dernière fenêtre internationale de l'année fin novembre.

Sundhage «surprise»

«J’aurais aimé poursuivre ce voyage. Je suis surprise par la décision de l’ASF, mais je la respecte. Je souhaite à l’équipe et au football suisse le meilleur, et que la passion que nous avons ressentie cet été continue de vivre», confie Pia Sundhage, citée dans le communiqué de l'ASF.

Pia Sundhage avait débarqué à la tête de l'équipe de Suisse en janvier 2024, succédant à l'Allemande Inka Grings. La mission qui lui avait été fixée était de conduire la Suisse jusqu'aux quarts de finale de l'Euro. Une mission réussie, même si elle avait été ciblée par certaines critiques avant le grand rendez-vous en raison d'un manque de résultats.

«Pia Sundhage a repris l’équipe en 2024 dans une période difficile et l’a menée à travers un Championnat d’Europe inoubliable dans notre pays. Avec les joueuses et le staff, elle a ainsi posé les bases d’un avenir prometteur pour le football féminin suisse», déclare le président Peter Knäbel, cité dans le communiqué de l'ASF.

La fédération nationale a aussi indiqué que le processus de succession était en cours et qu'elle souhaitait nommer quelqu'un avant les deux derniers matches de l'année. Avant cela, la Suisse connaîtra mardi ses adversaires pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2027 au Brésil, qui débuteront en février.

Johan Djourou promu

L'ASF a également promis des changements structurels au sein des équipes nationales. «Il est temps de donner de nouvelles impulsions avec des structures adaptées et de mettre en œuvre de manière cohérente la stratégie 2026-2030, axée clairement sur la promotion de la relève et des talents ainsi que sur une philosophie de jeu renouvelée», souligne Marion Daube, directrice du football féminin.

Dans cette optique, la fédération a ainsi annoncé la promotion de Johan Djourou au poste de directeur technique de l'équipe nationale A et des équipes nationales juniors. L'ancien international genevois officiait jusqu'à présent comme coordinateur technique.

