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Une institution s’éteint Clap de fin pour Téléfoot, émission culte du football

ATS

24.3.2026 - 18:53

Téléfoot vivra son ultime numéro le 14 juin. TF1 a annoncé la fin de l'émission culte consacrée au ballon rond, qui était à l'antenne depuis 1977.

Grégoire Margotton (à gauche) restera tout de même aux commandes (image d’archives).
Grégoire Margotton (à gauche) restera tout de même aux commandes (image d’archives).
IMAGO/Bestimage

Keystone-SDA

24.03.2026, 18:53

24.03.2026, 21:41

La direction des sports de la chaîne a annoncé aux équipes de Téléfoot que le programme serait remplacé par une émission multisports à partir de la rentrée de septembre. Selon Le Parisien Dimanche, l'actuel présentateur Grégoire Margotton, qui commente également les matches de l'équipe de France, devrait conserver son poste à la tête de la future émission.

D'après L'Equipe, la marque Téléfoot continuera d'exister, mais sur la plateforme TF1+ et dans une forme qui reste encore à définir. En revanche, le magazine Automoto consacré aux sports automobiles et de moto, diffusé juste avant le dimanche matin, est lui maintenu. Il s'agit là aussi de l'un des plus anciens programmes de la télévision française.

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