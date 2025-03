Claudius Schäfer est le nouveau président d'European Leagues. Le Bernois de 53 ans, CEO de la SFL, a été élu lors de l'AG de l'association des ligues professionnelles européennes à Francfort.

Claudius Schäfer élu président d'European Leagues ATS

C'est la première fois qu'un Suisse occupe cette fonction importante dans la représentation des intérêts des ligues européennes.

Schäfer est membre du comité directeur d'European Leagues, composé de 13 membres, depuis 2015. Parmi les tâches principales de sa nouvelle fonction au cours des quatre prochaines années de son mandat, il y aura la représentation d'European Leagues auprès de l'UEFA et de la FIFA, le syndicat des joueurs FIFPro, ainsi que les décideurs politiques.

«Il me tient à cœur de représenter les intérêts de toutes les ligues membres – en particulier les ligues moyennes et petites – et de continuer à développer durablement le football professionnel de club en Europe», dit-il dans un communiqué de la SFL. Selon lui, c'est justement dans une période de grands changements et de défis pour le football européen qu'il est important de se présenter d'une voix forte et unie face à l'UEFA et aux autres parties prenantes.