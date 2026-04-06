La ligue espagnole a dénoncé lundi les «menaces, insultes et intimidations» de supporters du Séville FC à l'égard des joueurs et de la direction du club andalou. Ceux-ci ont été pris à partie dimanche après une troisième défaite de suite en championnat.

La Liga dénonce des menaces de supporters du Séville FC (image d’illustration). EPA

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

Furieux des résultats de leur équipe, en lutte pour le maintien (17e) et battue dimanche chez la lanterne rouge Oviedo (1-0), des supporters sévillans, encadrés par des policiers pour éviter des débordements, ont violemment insulté leurs joueurs, y compris avec des menaces de mort.

Des faits condamnés lundi matin par la Liga, estimant dans un communiqué que ces comportements «franchissent de manière inacceptable les limites de la critique légitime et de la manifestation sportive».

Cet incident, qui vient s'ajouter à un précédent épisode plus tôt dans la saison, lorsque des supporters avaient tenté d'entrer de force dans le centre d'entraînement du club, pousse l'instance «à agir avec la plus grande fermeté».

«L'impunité face à ce genre de comportements est terminée», ajoute-t-elle, assurant qu'elle allait dénoncer ces appels à la haine auprès de la justice espagnole.