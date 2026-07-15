«Une équipe colossale» qui «écrase la France», une «raclée historique»: la presse espagnole a affiché sa joie mercredi, au lendemain de la qualification de la Roja pour sa deuxième finale de Coupe du monde, aux dépens de la France (2-0).

Auteur du 2-0, Pedro Porro a été l’un des bourreau de la France mardi.

La Roja «prend la Bastille» La presse espagnole exulte après la «raclée historique» infligée à la France

C'est «une leçon pour le monde» salue le quotidien sportif espagnol AS, pour qui l'équipe emmenée par sa star Lamine Yamal a réussi «l'exploit» de battre en demi-finale du Mondial 2026 «la meilleure équipe du tournoi» et de «surpasser des géants comme Mbappé, Olise ou Dembélé».

Le quotidien sportif y croit, «le miracle» d'une deuxième victoire en Coupe du monde «est à portée de main».

«Prodigieuse» pour le quotidien généraliste El Pais, l'Espagne affrontera l'Angleterre ou l'Argentine en finale dimanche près de New-York.

«Raclée historique», titre pour sa part Marca, autre quotidien sportif madrilène, en une, saluant une «démonstration tactique» de l'entraîneur Luis De la Fuente. Pour le quotidien catalan La Vanguardia, «l'Espagne prend la Bastille» avec ce succès, conquis le jour de la fête nationale française.

Une équipe «colossale» qui a «écrasé la France», lance le quotidien généraliste ABC, qualifiant la victoire de l'Espagne d'«énorme effort collectif» marqué par «une profusion d'idées offensives». «Il y a des traces de sang sur le terrain après un match titanesque», ajoute le quotidien.

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