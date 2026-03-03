  1. Clients Privés
Coupe d’Italie Côme et l’Inter se neutralisent en demi-finale aller

Melchior Cordonier

3.3.2026

Côme et l'Inter Milan se sont neutralisées mardi soir en demi-finale aller de la Coupe d'Italie, au terme d'un match de niveau moyen qui laisse ouvertes les chances de qualification pour chaque équipe.

Un nul qui laisse tout à jouer pour la qualification.
Un nul qui laisse tout à jouer pour la qualification.
AP

Agence France-Presse

03.03.2026, 23:17

03.03.2026, 23:28

L'autre demi-finale opposera la Lazio Rome à l'Atalanta Bergame mercredi au stade olympique (21h00).

Avec le duo français Lucas Da Cunha-Maxence Caqueret très remuant dans le cœur du jeu, les joueurs de Cesc Fabregas, ont largement dominé les débats face à une équipe de l'Inter profondément remaniée. Mais, malgré leur générosité habituelle, ils n'ont pas réussi à faire la différence.

Symbole de cette maladresse des Biancoblu, l'ailier kosovare Mergim Vojvoda qui a manqué de réussite sur au moins trois occasions franches (17e, 18e, 42e), ainsi que le latéral Alex Valle qui a manqué le cadre (49e).

Faute de proposer du jeu, sans doute conscient que la différence se fera lors du match retour, le leader du championnat d'Italie, s'est lui appliqué à bien défendre, se contentant de quelques contres. C'est sur l'un d'entre eux qu'il a failli ouvrir la marque sur une frappe de Matteo Darmian repoussée par le poteau de Josep Martinez, tout juste après la reprise (46e).

La triple entrée de Marcus Thuram, Denzel Dumfries et Piotr Zielinski, peu avant l'heure de jeu, a redonné un peu de peps au jeu des Nerrazzurri sans toutefois changer l'issue d'une rencontre que le gardien français Jean Butez a traversée en spectateur.

