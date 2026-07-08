En vacances à Vancouver, j’ai réussi à assister aux trois matches de l’équipe de Suisse disputés en Colombie-Britannique. Grâce à quelques contacts, un peu de chance, et beaucoup de patience. Et en vidant allègrement mon compte en banque.

Déjà, commençons par le début et par mettre les choses à plat. Je me suis retrouvé à Vancouver pour des vacances. Avec les nombreuses critiques sous-jacentes, je n’avais en aucun cas prévu de venir assister à la Coupe du monde. Lorsqu’avec ma famille, nous avons décidé de partir en Colombie-Britannique, on s’est même inquiété que le grand raout de la FIFA ait lieu dans la troisième agglomération du Canada dans le même temps.

Heureusement, nos doutes ont vite été balayés. Les tarifs des logements et autres activités n’ont pas vraiment augmentés en raison de l’événement. Et le public canadien a même réservé un bel accueil à la manifestation, en se mobilisant autour d’elle et en mettant en place différentes offres pour favoriser l’accueil des voyageurs. Il faut dire que grâce notamment aux Jeux olympiques d’hiver en 2010, Vancouver s’est construit une belle expérience d'hôte.

Malgré mon manque d’anticipation et alors que nous n’avions pas prévu d’assister à cette fameuse Coupe du monde de tous les excès, il m’était tout de même difficile d’imaginer être en Colombie-Britannique alors que la Suisse y joue sans aller soutenir la Nati. Grâce à un bon contact au sein de l’ASF (merci à lui), j’ai réussi à en obtenir pour Suisse-Canada, le seul match que la Nati était assuré de disputer à Vancouver. Le prix ? 212 francs par billet, en catégorie 3. Cher, mais l’expérience unique face à l’équipe locale dans un splendide stade couvert plein à craquer en valait la peine.

Les fans suisses étaient eux quelques centaines à avoir fait le déplacement. Quelques-uns depuis l’Europe, d’autres depuis le Canada, en profitant parfois de connaissances au sein des instances nationales ou internationales.

Là où la chance est entrée en jeu, c’est surtout pour le 16e de finale entre la Suisse et l’Algérie. La qualification des Fennecs pour le deuxième tour a fait mes affaires. En effet, la communauté nord-africaine n’est pas extrêmement nombreuse à Vancouver. Du coup, et puisque la Suisse a «piqué» la place du Canada à domicile en tant que première de son groupe, les billets sont devenus plus accessibles sur le site de revente de la FIFA.

Grâce à beaucoup de patience (il faut parfois attendre plusieurs dizaines de minutes avant de pouvoir y accéder et consulter fréquemment la page pour espérer faire une bonne affaire), j’ai pu trouver mon bonheur pour un petit peu moins de 200 francs en catégorie 1 (!). Certains des fans de l’équipe nationale suisse qui ont obtenu les fameux sésames à 60 francs en tant que membres du groupe officiel de supporters les ont eux revendus à environ 150 francs sur des sites d’enchères. Heureusement, Vancouver est l’une des villes organisatrices avec les billets les moins chers.

La situation s’est en revanche compliquée pour le 8e de finale face à la Colombie. Les supporters des Cafeteros étant nombreux en Colombie-Britannique (comme dans de très nombreux pays, il faut le dire), les prix ont grimpé en flèche. Surtout qu’il s’agit d’un 8e de finale de Coupe du monde, ne l’oublions pas ! Les enchères sont cette fois montées jusqu’à plus de 360 francs sur les sites de revente inofficiels en Suisse.

De mon côté, j’ai à nouveau opté pour la voix «traditionnelle» ou du moins «officielle», via la FIFA. Contraint et forcé ou presque, j’ai dépensé plus de 380 francs cette fois pour un billet qui en valait 60 à la base. Le tout en offrant malheureusement un joli pourcentage à l’instance basée à Zurich. Mais ce n’est pas tous les jours qu’on a une telle occasion…