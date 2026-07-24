Le sélectionneur de l'équipe d'Espagne Luis De la Fuente, sacré champion du monde dimanche dernier aux Etats-Unis, a jugé jeudi soir «inadmissible» le comportement violent de plusieurs joueurs argentins après la finale.

Luis De la Fuente a jugé jeudi soir «inadmissible» le comportement violent de plusieurs joueurs argentins après la finale.

Mondial 2026 «Comportement intolérable» - Luis De la Fuente tire à boulets rouges sur les Argentins

Plusieurs joueurs et membres du staff technique de l'Argentine, battue 1-0 après prolongation, s'en sont pris à leurs homologues espagnols au coup de sifflet final, dont le défenseur de l'Atlético Madrid Nahuel Molina et l'ancien joueur du PSG Leandro Paredes, sans sanction.

«Sur le moment, je ne me suis pas rendu compte. J'étais en train de célébrer, de prendre des gens dans mes bras... Mais dans tous les cas, c'est un comportement intolérable, inadmissible. On ne peut pas permettre ce genre de choses, surtout de la part de joueurs de cette dimension, des grands joueurs que je n'ai fait qu'encenser», a déclaré De la Fuente dans une interview à la télévision publique espagnole.

Le coach de la Roja a souligné le comportement exemplaire de ses joueurs face à ces «agressions» et «provocations» qui auraient pu mener à des incidents encore plus graves.

Bien que filmées et partagées en masse sur les réseaux sociaux, ces scènes n'ont pour l'instant mené à aucune sanction pour les joueurs argentins.