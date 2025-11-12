  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Affaire du baisé forcé Condamné, Luis Rubiales refait des siennes et crie au complot

Nicolas Larchevêque

12.11.2025

L'ex-président de la Fédération espagnole de football Luis Rubiales, condamné pour agression sexuelle pour un baiser imposé à la joueuse Jenni Hermoso, a de nouveau minimisé les faits dans un entretien télévisé, estimant avoir été victime d'un complot «de l'extrême gauche».

Agence France-Presse

12.11.2025, 13:06

12.11.2025, 14:10

Rubiales, condamné en première instance puis en appel à une amende de 10’800 euros pour avoir embrassé de force la joueuse après la finale du Mondial féminin à Sydney le 20 août 2023, a de nouveau martelé jeudi soir sur le plateau de l'émission El Chiringuito que ce baiser était «consenti», ce qu'avait démenti Jenni Hermoso, suivie en cela par la justice espagnole.

Baiser forcé. La condamnation de Rubiales à une amende confirmée en appel

Baiser forcéLa condamnation de Rubiales à une amende confirmée en appel

«Comme président, j'aurais dû me comporter plus froidement, de manière plus institutionnelle. Mais non, je ne demande pas pardon à Jenni Hermoso, parce que je lui ai demandé si je pouvais l'embrasser et elle m'a dit ‘d'accord’», a répété l'ex-homme fort du football espagnol, qui a écrit un livre pour dénoncer l'«assassinat public» dont il aurait été victime.

«Quand il y a un jugement, nous avons tous l'obligation de le respecter, mais l'État de droit nous permet de le contester si nous ne sommes pas d'accord et pensons effectivement que ce n'est pas une agression sexuelle», a poursuivi Rubiales, dont l'avocate avait affirmé à l'AFP qu'elle allait se pourvoir en cassation.

«Mouvement soudain de l'extrême gauche»

Interrogé sur le propos de son livre, intitulé «Tuer Rubiales», l'ancien dirigeant de la RFEF a assuré, sans preuve, qu'il avait été victime d'un «mouvement soudain de l'extrême gauche» ayant créé une «réalité parallèle» pour s'emparer de cette affaire, dénonçant un «écran de fumée» supposément créé pour protéger le Premier ministre socialiste Pedro Sanchez.

Depuis une réforme du Code pénal espagnol, un baiser non consenti peut être considéré comme une agression sexuelle, catégorie pénale regroupant tous les types de violence sexuelle.

Luis Rubiales est par ailleurs poursuivi dans une autre affaire, de corruption cette fois-ci, autour du contrat de délocalisation de la Supercoupe d'Espagne en Arabie saoudite. L'enquête porte sur une série de contrats irréguliers conclus par la Fédération espagnole de football (RFEF) pendant son mandat de président, entre 2018 et 2023.

«Gestes mysogines, langage grossier...». Luis Rubiales, l'ancien patron tout-puissant tombé de son trône

«Gestes mysogines, langage grossier...»Luis Rubiales, l'ancien patron tout-puissant tombé de son trône

Luis Rubiales a nié avoir reçu de l'argent de manière «irrégulière» dans cette autre procédure qui met en cause plusieurs dirigeants et ex-collaborateurs de la RFEF et avait poussé le gouvernement espagnol à mettre l'instance sous tutelle «dans l'intérêt» du pays, futur co-organisateur du Mondial-2030 avec le Maroc et le Portugal.

Les plus lus

Star Academy : Nikos Aliagas dévoile les folles exigences d'une star américaine
«C'est quelque chose à quoi je réfléchis avec beaucoup d'attention, croyez-moi»
Vidéo choc : un nouveau pont autoroutier s'effondre en Chine !
Un missile révolutionnaire de 65 centimètres doit mettre en échec Poutine
«Si on pense qu'on a la science infuse en restant dans nos montagnes, on est mort»