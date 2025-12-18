  1. Clients Privés
Football Conference League: Lausanne accueille la Fiorentina

ATS

18.12.2025 - 04:01

Peter Zeidler et ses joueurs à l'entraînement mercredi à la Tuilière.
Peter Zeidler et ses joueurs à l'entraînement mercredi à la Tuilière.
ATS

Lausanne reçoit la Fiorentina jeudi à la Tuilière (21h00) pour clore la phase de ligue de la Conference League. Presque qualifiés, les Vaudois défient un adversaire prestigieux, mais en pleine crise.

Keystone-SDA

18.12.2025, 04:01

C'était la cerise sur le gâteau du tirage au sort: le LS face à la Viola, l'affiche la plus alléchante du premier automne européen lausannois depuis 2011. Après la venue de Besiktas lors des barrages, voilà qu'approchait de la Tuilière un autre nom bien connu du football européen.

Mais la Fiorentina n'a toujours pas gagné un seul match de Serie A et pointe à la 20e et dernière place du championnat italien cette saison. Avec leurs six points obtenus lors de matches nuls, elle compte huit longueurs de retard sur Parme, premier non-relégable.

En Conference League, la Fiorentina va un peu mieux, même si elle a concédé deux défaites contre Mayence (2-1) et l'AEK Athènes (1-0). Avec neuf points, elle est déjà assurée de figurer parmi les 24 premiers et peut encore espérer finir dans le top 8 et obtenir ainsi un billet direct pour les 8es de finale.

Lausanne, un point derrière, devra sans doute se contenter d'une place de barragiste. Le match nul face au KuPS Kuopio (0-0) lors de la précédente journée place les hommes de Peter Zeidler en position idéale. Même une défaite jeudi ne devrait pas les empêcher de vivre un printemps européen.

