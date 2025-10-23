  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Football Conference League: Lausanne veut enchaîner à Malte

ATS

23.10.2025 - 04:01

Gaoussou Diakité (à gauche) et Beyatt Lekoueiry n'ont fait qu'une bouchée de Breidablik lors de leur premier match de Conference League.
Gaoussou Diakité (à gauche) et Beyatt Lekoueiry n'ont fait qu'une bouchée de Breidablik lors de leur premier match de Conference League.
ATS

Le Lausanne-Sport dispute jeudi à Malte son deuxième match de Conference League. Les Vaudois affrontent les Hamrun Spartans (21h00) avec l'ambition de confirmer leur bon départ européen.

Keystone-SDA

23.10.2025, 04:01

Le LS a en effet réussi son entrée en lice dans la phase de ligue en s'imposant 3-0 face aux Islandais du Breidablik Kopavogur. Le trio offensif Lekoueiry – Bair – Diakité avait fait parler la poudre pour plier la partie en à peine une demi-heure de jeu à la Tuilière.

A Malte, Lausanne doit assumer un statut de favori face à un club qui a perdu son premier match en Pologne, face au Jagiellonia Bialystok (1-0). Triple champion en titre de la petite île méditerranéenne, Hamrun a obtenu son billet pour la Conference League en barrages, après avoir disputé deux tours qualificatifs de Ligue des champions et un d'Europa League.

A l'échelon supérieur, en Europa League, Bâle et Young Boys visent également un deuxième succès après leurs victoires respectives contre Stuttgart (2-0) et le FCSB (2-0) lors de la précédente journée. Les Bâlois se rendent à Lyon, tandis que les Bernois accueillent les Bulgares du Ludogorets Razgrad.

Les plus lus

Poussée par une «bombe météorologique», la tempête Benjamin arrive!
Brigitte Bardot prend la parole après des rumeurs de décès
Beatrice et Eugenie: faut-il scier toute la branche pourrie de l'arbre?