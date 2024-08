Noni Madueke: la défense de Servette devra se méfier de lui ATS

Servette reçoit Chelsea ce soir dès 20h30 en play-off retour de Conference League. Battus 2-0 à Londres lors du match aller, les Genevois ont besoin d'un exploit pour rejoindre la phase de groupes.

ATS

Seulement, Chelsea semble avoir retrouvé des couleurs. Dimanche en Premier League, les Blues ont gagné 6-2 à Wolverhampton, grâce notamment à un triplé de Madueke et à un Palmer en feu, avec un but et trois assists. La mission des Servettiens s'annonce donc très ardue.

«Rendre possible l’impossible»: telle est la supplique formulée par Thomas Häberli à la veille de croiser le fer avec Chelsea. «Nous avons toujours une chance de nous qualifier, lâche l’entraîneur du Servette. Il faut toujours y croire.» Mais les raisons d’y croire justement ne sont pas légion. Il y a le score du match aller, l’effectif XXL de Chelsea et l’absence d’un vrai buteur dans leurs rangs pour mesurer l’ampleur de la tâche qui attend les Grenat s’ils entendent se qualifier pour la phase de ligue de la Conference League.

Tout peut s'enflammer

«Il ne faut pas parler de remontada. On n’en a pas pris quatre ou cinq à Chelsea, souligne avec force Thimothé Cognat. Il y a «seulement» 2-0. Si nous marquons vite, tout peut s’enflammer.» Portés par un stade comble – 28'000 spectateurs dont 1200 supporters londoniens -, le demi et ses coéquipiers rêvent de réussir une entame parfaite pour que cette rencontre propose un véritable duel.

Toujours en Conference League, Saint-Gall se déplace dès 19h00 en Turquie pour y affronter Trabzonspor. Il y avait eu 0-0 voici une semaine. A Trabzon, la formation d’Enrico Maassen espère s’ouvrir les portes d’une deuxième campagne européenne onze ans après avoir éliminé le Spartak Moscou en play-off de l’Europa League. L'entraîneur des Brodeurs estime que «tout est ouvert».

Enfin, en play-off retour d'Europa League, Lugano jouera aussi en Turquie: les bianconeri seront opposés au Besiktas Istanbul. Le match aller s'était soldé à Thoune par un nul 3-3. Les Tessinois ont un joker: en cas de défaite, ils seront reversés en Conference League.

ats