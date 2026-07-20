Le FC Sion entame jeudi sa double confrontation face au Bate Borisov dans le cadre du deuxième tour des qualifications pour la Conference League. En cas de victoire, les Valaisans affronteront le Zimbru Chisinau (Moldavie) ou le FC Noah (Arménie).

En pleine préparation estivale, le FC Sion travaille d'arrache-pied afin d'aborder, dans les meilleures conditions possibles, une saison marquée par son retour en Coupe d'Europe. Nous avons fait le point avec son entraîneur, Didier Tholot.

Europe, championnat, Coupe : un FC Sion ambitieux sur trois tableaux En pleine préparation estivale, le FC Sion travaille d'arrache-pied afin d'aborder, dans les meilleures conditions possibles, une saison marquée par son retour en Coupe d'Europe. Nous avons fait le point avec son entraîneur, Didier Tholot.

Le Zimbru Chinisau, deuxième du dernier championnat moldave, tout comme le FC Noah, également dauphin du dernier exercice en Arménie, seraient des adversaires largement à la portée des Sédunois en cas de qualification. Les dates du 3e tour de qualification sont les 6 et 13 août 2026.

De son côté, Lugano retrouverait Runavik (Îles Féroés) ou Koper (Slovénie) s'il poursuit son aventure en Conference League, alors que Vaduz serait opposé à Basaksehir (Turquie) ou l'Inter Turku (Finlande).