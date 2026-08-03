Thoune peut légitimement espérer atteindre la phase de poules de l'Europa League. Le champion de Suisse affronterait en barrage le Lech Poznan ou les Féringiens de Klavsik, deux adversaires à sa portée, selon le tirage au sort effectué lundi. Sion pourrait pour sa part défier l'Ajax en play-off de Conference League.

Coupes d’Europe Un choc potentiel face à un cador européen pour le FC Sion en barrages !

Avant de songer à ce duel décisif, Thoune devra évidemment tout d'abord vaincre le Vikingur Reykjavik au 3e tour qualificatif. Mais les hommes de Gian-Luca Privitelli auraient forcément un coup à jouer tant face au Lech Poznan qu'à Klavsik, qui ont comme eux été éliminés au 2e tour qualificatif de la Ligue des champions.

En cas d'échec face à Reykjavik, Thoune serait reversé en Conference League, compétition dans laquelle Sion, Lugano et St-Gall sont en lice dans un 3e tour qualificatif dont les matches aller sont prévus cette semaine. La formation de l'Oberland bernois affronterait alors le Borac Banja Luka (BIH) ou le ML Vitebsk (BLR).

Sion - Ajax en barrage ?

Sion pourrait pour sa part avoir droit à un choc face à l'Ajax Amsterdam en barrage (20 et 27 août). Les Valaisans se frotteront aux Arméniens de Noah au 3e tour qualificatif, alors que l'Ajax en découdra avec les Irlandais de Shelbourne. Lugano se mesurerait au Maccabi Tel-Aviv ou au CSKA Sofia en play-off, alors que St-Gall affronterait le Valur Reykjavik ou les Danois de Nordsjälland.

A l'issue des différents tirages au sort effectués lundi, le FC Thoune peut par ailleurs regretter d'autant plus d'avoir manqué le coche au 2e tour qualificatif de la Ligue des champions, où il a mené 2-0 au retour à Zagreb avant de s'effondrer à 10 contre 11. Le Dinamo affrontera ainsi le Viking Stavanger en barrage de C1 s'il élimine le Kauno Zalgiris au 3e tour qualificatif...

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