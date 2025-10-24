  1. Clients Privés
Football «Conséquence inévitable» - L’un des plus anciens clubs anglais dans la tourmente

Gregoire Galley

24.10.2025

Sheffield Wednesday, l'un des plus anciens clubs anglais qui évolue désormais en Championship (2e division) a été placé en redressement judiciaire, a-t-on appris vendredi de source judiciaire.

Sheffield Wednesday a été placé en redressement judiciaire.
Sheffield Wednesday a été placé en redressement judiciaire.
IMAGO/Shutterstock

Agence France-Presse

24.10.2025, 15:29

Cette décision entraîne automatiquement, selon les règlements de la Ligue anglaise, un retrait de 12 points au club, qui était 21e du classement et se retrouve désormais dernier avec -6 points.

Une demande de nomination d'un administrateur a été déposée dans cette affaire auprès du tribunal des faillites et des sociétés, une juridiction spécialisée de la Haute Cour de justice en Grande-Bretagne.

«Le placement en redressement judiciaire était la conséquence inévitable de plusieurs années de mauvaise gestion financière, d'un manque de responsabilité et d'échecs répétés pour trouver des acheteurs crédibles», a réagi l'association des supporters du club, dans un communiqué.

Les supporters de Sheffield Wednesday, l'ancien club de Chris Waddle -- où l'attaquiant a évolué de 1992 à 1996 après son passe à l'Olympique de Marseille -- n'ont cessé depuis le début de la saison de demander à Dejphon Chansiri, son propriétaire, de se retirer. Des milliers de supporters, qui demandent sa démission, ont même boycotté le match de leur équipe mercredi contre Middlesbrough.

Le nom de Sheffield Wednesday, fondé en 1867, est devenu indissociable de celui de son stade d'Hillsborough, théâtre le 15 avril 1989, d'une tragédie: ce jour-là, 97 supporters de Liverpool, venu disputer une demi-finale de Coupe d'Angleterre contre Nottingham Forest, avaient trouvé la mort dans une bousculade à l'entrée du stade.

