L'internationale australienne Cortnee Vine va faire une pause pour se concentrer sur sa santé mentale. La révélation du dernier Mondial a du mal à gérer son nouveau statut.

Cortnee Vine a besoin d'une pause. IMAGO

ATS

La jeune femme âgée de 26 ans a accédé à la notoriété en transformant le pénalty victorieux lors d'une interminable séance de tirs au but contre la France. Elle avait permis aux Matildas de se qualifier pour les demi-finales de la Coupe du monde à domicile l'année dernière.

Elle a ensuite signé un contrat avec l'équipe américaine du North Carolina Courage et a fait partie de l'équipe australienne lors de la campagne décevante des Jeux olympiques de Paris, marquée par une élimination dès la phase de poules. «Je suis sûre que beaucoup de gens comprennent que ma vie a radicalement changé au cours des deux dernières années», a expliqué dans un communiqué l'ailière, dont l'absence avait été remarquée lors des derniers rassemblements de sa sélection.

«En raison de ces expériences très nouvelles et parfois écrasantes, j'ai découvert que l'identification, la gestion et la priorisation de ma santé mentale sont devenues des choses sur lesquelles je dois travailler très dur», a indiqué la joueuse, qui a fait ses débuts internationaux en janvier 2022. «Comme beaucoup de personnes confrontées à des problèmes de santé mentale, j'ai mes bons et mes mauvais jours, mais chaque jour est une leçon pour apprendre à trouver le bon équilibre», a souligné Vine.

ATS