  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Qualifications Mondial 2026 Séisme en Slovaquie : l’Allemagne battue pour son entrée !

ATS

4.9.2025 - 22:48

Les qualifications du Mondial 2026 ne seront pas une partie de plaisir pour l'Allemagne. La Mannschaft a connu la défaite en Slovaquie jeudi soir dans la 1re journée du groupe A.

Soirée compliquée pour Florian Wirtz et l’Allemagne en Slovaquie.
Soirée compliquée pour Florian Wirtz et l’Allemagne en Slovaquie.
KEYSTONE

Keystone-SDA

04.09.2025, 22:48

Les hommes de Julian Nagelsmann se sont inclinés 2-0 à Bratislava. Des réussites signées David Hancko (42e) et David Strelec (auteur d'une superbe frappe enroulée du pied gauche à la 53e) ont permis aux Slovaques de faire la différence, malgré une nette domination territoriale de l'Allemagne (70 % de possession de balle).

L'Allemagne devra réagir dès dimanche dans une poule à quatre où la marge d'erreur est restreinte. Elle accueillera à Cologne la coriace Irlande du Nord, qui a assuré l'essentiel au Luxembourg jeudi en empochant les trois points (3-1).

L’Espagne assure

L'Espagne a en revanche entamé de manière idéale ces éliminatoires en allant s'imposer 3-0 en Bulgarie dans le groupe F, qui ne comprend également que quatre équipes. La troupe de Luis de la Fuente n'a connu aucune difficulté à Sofia, ouvrant la marque dès la 5e minute sur une réussite d'Oyarzabal.

La Roja, qui a assuré sa victoire avant même le retour aux vestiaires – le 3-0 est tombé dès la 38e – va désormais se déplacer à Konya. Les champions d'Europe en titre y défieront dimanche soir la Turquie, qui a pour sa part gagné 3-2 en Géorgie jeudi.

Qualifications Mondial 2026. L'Espagne et ses stars lancent leur quête d'une deuxième étoile

Qualifications Mondial 2026L'Espagne et ses stars lancent leur quête d'une deuxième étoile

Les plus lus

Trump veut placer ses hommes à la Fed : vers une dérive institutionnelle ?
Un chirurgien qui a provoqué sa propre amputation condamné
Mort de l'acteur Jacques Charrier, ex-époux de Brigitte Bardot
Une facture des clients d’un restaurant italien enflamme les réseaux sociaux
Un Suisse parmi les morts déjà identifiés à Lisbonne