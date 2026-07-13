Le transfert de Johan Manzambi vers l'Angleterre semble désormais imminent. Mais son futur club ne devrait finalement pas être Newcastle !

🚨 EXCL: Aston Villa in process of finalising move to sign Johan Manzambi from Freiburg. Newcastle United had agreement with #SCF but #NUFC lacked player approval. 20yo Swiss midfielder wants #AVFC & deal now accelerating towards conclusion @TheAthleticFC https://t.co/UTfbtXcSaH

Mercato Coup de théâtre dans le dossier Manzambi : ce ne sera pas Newcastle !

Selon le journaliste anglais David Ornstein, Newcastle et Freiburg ont bien trouvé un accord, mais le milieu suisse ne serait pas convaincu par le projet des Magpies et préférerait rejoindre... Aston Villa ! «Le transfert est désormais tout proche d'être finalisé», écrit-il.

Fabrizio Romano confirme également qu'Aston Villa a désormais pris une nette avance, tandis que Newcastle serait sur le point d'abandonner les négociations. De son côté, le journaliste de Sky Allemagne Florian Plettenberg parle déjà d'un «done deal».

Toujours selon lui, Aston Villa est prêt à débourser près de 70 millions d'euros, bonus compris, pour s'attacher les services de la révélation de l'équipe de Suisse. Si le montant se confirme, Johan Manzambi deviendrait de loin le joueur suisse le plus cher de l'histoire.

🚨💥 BREAKING | Johan Manzambi to Aston Villa - DONE DEAL ✔️



⚠️ EXCL DET: Hijack completed. Aston Villa have reached a full agreement with SC Freiburg. The total package is worth almost €70m, including add-ons, outbidding Newcastle.



Aston Villa were in the race from the very… pic.twitter.com/K45WsRMRvS — Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 12, 2026

Notice sur l’IA : cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle et adapté par la rédaction romande de blue News.