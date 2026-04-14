L'Argentin Javier Mascherano a démissionné de son poste d'entraîneur de l'Inter Miami, où évolue Lionel Messi, pour des raisons personnelles, a annoncé mardi le club champion sortant de la Ligue nord-américaine de football (MLS).

Lionel Messi ne sera plus entraîné par Javier Mascherano à l’Inter Miami. IMAGO/NurPhoto

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

Le départ de Mascherano, 41 ans, en poste à Miami depuis novembre 2024 et sous contrat jusqu'en 2027, est inattendu.

«Je garderai toujours en moi le souvenir de notre première étoile (de champion MLS, NDLR) et, où que je sois, je continuerai à souhaiter le meilleur au club pour l'avenir», écrit dans un communiqué du club l'ancien coéquipier de Lionel Messi en sélection argentine ainsi qu'au FC Barcelone.

«Javier fera à jamais partie de l'histoire de ce club et occupera toujours une place particulière au sein de la famille de l'Inter Miami CF», a déclaré Jorge Mas, propriétaire de la franchise floridienne.

L'Argentin Guillermo Hoyos, ancien sélectionneur de la Bolivie, prendra les rênes de l'équipe lors des «prochains matches», a précisé le club. Après sept journées, l'Inter Miami occupe la troisième place de la Conférence Est de MLS.

Lionel Messi est arrivé en 2023 à l'Inter Miami en provenance du Paris SG. Le champion du monde 2022 et octuple Ballon d'or évolue en Floride notamment aux côtés d'un autre ancien du Barça, l'Uruguayen Luis Suarez.