Football Coup dur pour la Nati : Remo Freuler s'est fracturé la clavicule

ATS

3.11.2025 - 15:10

Coup dur pour Bologne, et pour l'équipe de Suisse: Remo Freuler souffre d'une fracture de la clavicule droite, a annoncé le club de Serie A lundi. Le milieu glaronnais ne pourra pas disputer les deux derniers matches de la Suisse dans les éliminatoires du Mondial 2026.

Remo Freuler s’est fracturé la clavicule dimanche contre Parme (archives).
Remo Freuler s’est fracturé la clavicule dimanche contre Parme (archives).
IMAGO/IPA Sport

Keystone-SDA

03.11.2025, 15:10

03.11.2025, 15:11

Remo Freuler (33 ans) s'est blessé dimanche lors d'un match gagné 3-1 par Bologne face à Parme, lors d'un «choc fortuit» comme l'écrit l'actuel 5e du classement de Serie A sur son site internet. Il subira une intervention chirurgicale dans les prochains jours.

Serie A. L’Inter s’impose dans la douleur mais reste dans le sillage de Naples

Serie AL’Inter s’impose dans la douleur mais reste dans le sillage de Naples

La durée de sa convalescence sera connue après l'opération, mais son absence devrait être de quatre à six semaines. Son forfait en équipe de Suisse vient s'ajouter à celui d'un autre milieu de terrain, Denis Zakaria, touché aux adducteurs, alors qu'Ardon Jashari se remet quant à lui tout juste d'une fracture du péroné droit.

Equipe de Suisse. «Je ne l'ai jamais vu mal jouer» - Le si précieux Monsieur Freuler

Equipe de Suisse«Je ne l'ai jamais vu mal jouer» - Le si précieux Monsieur Freuler

Le sélectionneur Murat Yakin doit communiquer mercredi la liste des joueurs qui seront engagés lors de la dernière «fenêtre» des éliminatoires. La Suisse, leader du groupe B avec 3 points d'avance sur le Kosovo, affrontera la Suède à Genève le samedi 15 novembre puis le Kosovo à Pristina trois jours plus tard.

