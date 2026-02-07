  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Football Coup dur pour la Super Ligue : le FC Barcelone se retire du projet

ATS

7.2.2026 - 13:54

Le FC Barcelone a annoncé samedi qu'il se retirait officiellement de la Superligue. Cette compétition est censée révolutionner le football européen et est soutenue publiquement par le Real Madrid et son président Florentino Pérez.

Keystone-SDA

07.02.2026, 13:54

«Le FC Barcelone souhaite informer qu'il a officiellement notifié aujourd'hui à la European Super League Company et aux clubs concernés son retrait du projet de Superligue européenne», écrit le géant catalan dans un communiqué.

Cette annonce est un nouveau rebondissement dans ce dossier, plusieurs mois après la décision de la Cour d'appel de Madrid confirmant que l'UEFA avait «abusé de sa position dominante» en tentant d'empêcher la création de cette compétition concurrente à la Ligue des champions en 2021.

Sous pression populaire et institutionnelle, de nombreux clubs ayant préalablement donné leur accord pour rejoindre le projet s'étaient à l'époque retirés publiquement. Mais ni le FC Barcelone ni le Real Madrid, qui se retrouve donc esseulé dans cette bataille qu'il juge «essentielle» pour «sauver le football européen».

Les plus lus

Mort et enterré, il appelle sa famille trois ans plus tard !
Le poisson commence toujours à pourrir par la tête
«Oh oui j'étais nerveux» - Le jour de gloire de Franjo von Allmen
Voilà comment les chauffards étrangers poussent la justice à ses limites
«Franjo von Allmen a été une source d'inspiration pour moi»
Italie: de «graves actes de sabotage des trains» inquiètent