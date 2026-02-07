Le FC Barcelone a annoncé samedi qu'il se retirait officiellement de la Superligue. Cette compétition est censée révolutionner le football européen et est soutenue publiquement par le Real Madrid et son président Florentino Pérez.

Keystone-SDA ATS

«Le FC Barcelone souhaite informer qu'il a officiellement notifié aujourd'hui à la European Super League Company et aux clubs concernés son retrait du projet de Superligue européenne», écrit le géant catalan dans un communiqué.

Cette annonce est un nouveau rebondissement dans ce dossier, plusieurs mois après la décision de la Cour d'appel de Madrid confirmant que l'UEFA avait «abusé de sa position dominante» en tentant d'empêcher la création de cette compétition concurrente à la Ligue des champions en 2021.

Sous pression populaire et institutionnelle, de nombreux clubs ayant préalablement donné leur accord pour rejoindre le projet s'étaient à l'époque retirés publiquement. Mais ni le FC Barcelone ni le Real Madrid, qui se retrouve donc esseulé dans cette bataille qu'il juge «essentielle» pour «sauver le football européen».