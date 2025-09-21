Beyatt Lekoueiry et Lausanne doivent faire le job à Bâle. ATS

Le Lausanne-Sport veut retrouver la victoire à l'occasion des 16es de finale de la Coupe de Suisse. Les Vaudois se rendent dimanche sur la pelouse du Concordia Bâle, pensionnaire de 1re ligue (14h00).

Keystone-SDA ATS

Les joueurs de Peter Zeidler, qui couchaient sur quatre défaites de rang en Super League, ont quelque peu relevé la tête mercredi à Lugano (1-1). Ils voudront retrouver le sourire face à un adversaire largement à leur portée.

Le Stade Nyonnais recevra quant à lui le FC Zurich (15h30) avec le secret espoir de créer la surprise. Lanterne rouge de Super League, Winterthour ne se déplacera pas à Schaffhouse l'esprit serein (16h00).

Enfin, Bosna Neuchâtel, l'un des Petits Poucets de la compétition, veut croire à l'exploit contre Lucerne (16h00). Le club de 2e ligue a mis les petits plats dans les grands pour recevoir le club de Super League à la Maladière, le stade de Neuchâtel Xamax.