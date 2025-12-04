Didier Tholot: l'entraîneur du FC Sion sait que son équipe doit se méfier ATS

Les deux derniers 8es de finale de la Coupe de Suisse figurent au programme ce soir. Ils opposeront Grand-Sacconnex et Bâle (18h30) d'une part, Aarau et Sion de l'autre (20h30).

Keystone-SDA ATS

Le FC Sion devra se méfier de son déplacement au Brügglifeld. Aarau, deuxième de Challenge League à égalité de points avec le leader Vaduz, a montré de belles capacités au tour précédent en sortant les Young Boys (1-0). Les Valaisans, spécialistes de la compétition avec treize titres, espèrent bien ajouter le numéro quatorze en 2026. Leur dernière Coupe remonte à 2015.

Grand-Saconnex, club de Promotion League, affrontera pour sa part le FC Bâle (18h30). Les Genevois ont renoncé à l'avantage du terrain pour des raisons financières et d'infrastructures, et le match se jouera donc au Parc Saint-Jacques. Sur le papier, il n'y a pas match entre le champion de Suisse, vainqueur sortant de la Coupe, et l'avant-dernier de troisième division.