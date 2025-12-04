  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Football Coupe de Suisse: un déplacement périlleux pour le FC Sion

ATS

4.12.2025 - 04:00

Didier Tholot: l'entraîneur du FC Sion sait que son équipe doit se méfier
Didier Tholot: l'entraîneur du FC Sion sait que son équipe doit se méfier
ATS

Les deux derniers 8es de finale de la Coupe de Suisse figurent au programme ce soir. Ils opposeront Grand-Sacconnex et Bâle (18h30) d'une part, Aarau et Sion de l'autre (20h30).

Keystone-SDA

04.12.2025, 04:00

Le FC Sion devra se méfier de son déplacement au Brügglifeld. Aarau, deuxième de Challenge League à égalité de points avec le leader Vaduz, a montré de belles capacités au tour précédent en sortant les Young Boys (1-0). Les Valaisans, spécialistes de la compétition avec treize titres, espèrent bien ajouter le numéro quatorze en 2026. Leur dernière Coupe remonte à 2015.

Grand-Saconnex, club de Promotion League, affrontera pour sa part le FC Bâle (18h30). Les Genevois ont renoncé à l'avantage du terrain pour des raisons financières et d'infrastructures, et le match se jouera donc au Parc Saint-Jacques. Sur le papier, il n'y a pas match entre le champion de Suisse, vainqueur sortant de la Coupe, et l'avant-dernier de troisième division.

Les plus lus

Images «inédites» de l'île d'Epstein: «Un aperçu troublant de son monde»
«Ils se sont retrouvés la tête retournée, dans de l'eau glacée, incapables de sortir»
Les députés acceptent de baisser le salaire des fonctionnaires