  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Football Coupe de Suisse: Young Boys menacé à Aarau

ATS

20.9.2025 - 04:15

Le FC Aarau de Brunello Iacopetta peut réussir un grand coup lors de la réception d'YB (archives).
Le FC Aarau de Brunello Iacopetta peut réussir un grand coup lors de la réception d'YB (archives).
ATS

Les 16es de finale de la Coupe de Suisse vont se jouer ce week-end. Samedi, l'affiche principale mettra aux prises Aarau et Young Boys (19h00) alors que Servette se rend à Yverdon (20h30).

Keystone-SDA

20.09.2025, 04:15

Leader impérial en Challenge League avec sept succès en autant de matches, Aarau abordera la venue des Bernois au Brügglifeld avec le plein de confiance. Les joueurs de la capitale sont avertis, ils ne devront pas sous-estimer leurs adversaires.

Saint-Gall, en tête de la Super League, disputera un derby pas forcément aisé chez son voisin Wil (19h00). Autre derby, mais romand cette fois, à Yverdon qui accueillera Servette. Les Genevois ont enfin gagné leur premier match en championnat mercredi à Sion (2-0), et ils voudront confirmer dans le nord vaudois.

Les Sédunois tâcheront quant à eux de rebondir après cette défaite lors du derby du Rhône. Ils devront assurer sur le terrain du Prishtina Berne, pensionnaire de 1re ligue (19h00).

Les plus lus

Nordahl Lelandais écope d’un an de prison et perd son autorité parentale
D4vd visé par une perquisition après la découverte d’un corps dans sa voiture
Monica Bellucci et Tim Burton se sont séparés