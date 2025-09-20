Le FC Aarau de Brunello Iacopetta peut réussir un grand coup lors de la réception d'YB (archives). ATS

Les 16es de finale de la Coupe de Suisse vont se jouer ce week-end. Samedi, l'affiche principale mettra aux prises Aarau et Young Boys (19h00) alors que Servette se rend à Yverdon (20h30).

Keystone-SDA ATS

Leader impérial en Challenge League avec sept succès en autant de matches, Aarau abordera la venue des Bernois au Brügglifeld avec le plein de confiance. Les joueurs de la capitale sont avertis, ils ne devront pas sous-estimer leurs adversaires.

Saint-Gall, en tête de la Super League, disputera un derby pas forcément aisé chez son voisin Wil (19h00). Autre derby, mais romand cette fois, à Yverdon qui accueillera Servette. Les Genevois ont enfin gagné leur premier match en championnat mercredi à Sion (2-0), et ils voudront confirmer dans le nord vaudois.

Les Sédunois tâcheront quant à eux de rebondir après cette défaite lors du derby du Rhône. Ils devront assurer sur le terrain du Prishtina Berne, pensionnaire de 1re ligue (19h00).