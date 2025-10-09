  1. Clients Privés
La Coupe du monde 2034 pourrait bien se jouer en 2035 !

ATS

9.10.2025 - 18:46

La Coupe du monde de football aura lieu en Arabie saoudite en 2034, voire 2035, comme l'a laissé entendre Gianni Infantino. La météo et la religion joue aussi un rôle dans la planification des dates.

Le président de la FIFA Gianni Infantino a ouvert la porte à une planification de la Coupe du monde 2034 en 2035.
Le président de la FIFA Gianni Infantino a ouvert la porte à une planification de la Coupe du monde 2034 en 2035.
ATS

Keystone-SDA

09.10.2025, 18:46

09.10.2025, 19:05

La quête des dates de la Coupe du monde de football 2034 est en question au niveau de la FIFA. Comme en 2022 au Qatar, la Coupe du monde 2034 avec l'Arabie saoudite comme pays hôte pourrait avoir lieu pendant les mois d'hiver européens – peut-être même pas avant début 2035.

«Je vous présente le Trionda». La FIFA dévoile le ballon officiel de la Coupe du monde 2026

«Je vous présente le Trionda»La FIFA dévoile le ballon officiel de la Coupe du monde 2026

«Bien sûr, nous devons examiner le calendrier, l'optimiser et voir comment nous pouvons trouver des formats de compétition qui répondent peut-être un peu mieux aux nouvelles exigences du calendrier», a déclaré le président de la FIFA Gianni Infantino aux représentants des médias en marge de l'assemblée générale de l'association européenne des clubs (ECA) à Rome. L'agence de presse AP, entre autres, a cité le Suisse.

Conflit avec les dates de ramadan

Etant donné qu'en 2034, le mois de jeûne musulman du ramadan tombera en novembre et décembre, on s'attend à ce que la FIFA reporte la phase finale de la Coupe du monde au début de l'année 2035, a rapporté le portail «The Athletic». En Arabie saoudite, l'islam est la religion d'Etat officielle.

Gianni Infantino. «La FIFA ne peut pas résoudre les problèmes géopolitiques»

Gianni Infantino«La FIFA ne peut pas résoudre les problèmes géopolitiques»

«Le monde continue de tourner et nous devons toujours essayer de nous améliorer», a déclaré Infantino en faisant référence à d'éventuelles périodes de chaleur en juin et juillet. Habituellement, les championnats du monde et d'Europe ont lieu durant ces deux mois. En 2022, la Coupe du monde avait été déplacée en novembre et décembre en raison des mois d'été extrêmement chauds au Qatar.

