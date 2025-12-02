  1. Clients Privés
Football Coupe: Un premier derby romand au menu mardi

ATS

2.12.2025 - 04:00

Andrea Binotto espère jouer un mauvais tour à son ex-employeur
Andrea Binotto espère jouer un mauvais tour à son ex-employeur
ATS

Les 8es de finale de la Coupe de Suisse figurent au menu de la semaine sur la scène nationale. Les trois premiers matches sont programmés mardi soir, avec notamment un derby romand au menu.

Keystone-SDA

02.12.2025, 04:00

Une certitude avant cette soirée: un club romand de Challenge League est assuré de disputer les quarts de finale, prévus au tout début du mois de février. Le Stade Nyonnais accueillera en effet Neuchâtel Xamax à Colovray dès 19h30. Leur seul précédent duel de la saison remonte à la 1re journée du championnat en juillet (1-1).

L'occasion est évidemment belle pour les deux équipes à ce stade déjà avancé de la compétition. Le Stade Nyonnais veut confirmer l'exploit signé au tour précédent, en septembre, avec ce succès obtenu aux tirs au but face à un FC Zurich qui avait manqué un penalty à la 85e alors que le score était de 1-1.

Neuchâtel Xamax, qui n'a pour sa part affronté jusqu'ici que des équipes de 2e ligue (le FC Diaspora et le FC Unterstrass), n'aborde pas ce 8e de finale dans des conditions idéales: les Rouge et Noir restent sur trois matches sans victoire en Challenge League (2 défaites, 1 nul).

Sixième du classement avec 4 points de retard sur son adversaire de mardi soir, le Stade Nyonnais n'est pas non plus au mieux. La troupe d'Andrea Binotto n'a gagné qu'un seul de ses six derniers matches de championnat.

Mais ce succès a été obtenu sur la pelouse du co-leader de la Challenge League, le FC Aarau, à l'extérieur le 22 novembre (1-0). Et Andrea Binotto rêve certainement de jouer un mauvais tour à Xamax, qui l'avait viré au tout début de l'exercice 2022/23 après une série noire de six défaites d'affilée.

Le SLO peut y croire

Une troisième formation romande de Challenge League sera en lice mardi, Stade Lausanne-Ouchy. Le SLO peut croire en son étoile à l'heure d'accueillir la lanterne rouge de Super League Winterthour (coup d'envoi à 19h). Pensionnaire de Promotion League, Cham rêve aussi d'exploit face à des Grasshoppers également mal en point (20h).

