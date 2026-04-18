  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Championship Coventry valide sa montée dans l'élite, 25 ans après

ATS

18.4.2026 - 07:27

Coventry, tenu en échec par Blackburn (1-1) vendredi, a validé sa remontée en Premier League. L'actuel leader du Championship (D2) met ainsi fin à 25 ans d'absence dans l'élite du football anglais.

Frank Lampard va retrouver la Premier League à la tête de Coventry.
Frank Lampard va retrouver la Premier League à la tête de Coventry.
ats

Keystone-SDA

18.04.2026, 07:27

18.04.2026, 08:47

L'équipe entraînée par l'ex-gloire de Chelsea et du foot anglais Frank Lampard avait besoin d'un petit point pour être certaine de terminer à l'une des deux premières places qui assurent l'accès direct au niveau au-dessus. Menés depuis la 54e minute par Blackburn, Coventry City a recollé grâce à une tête victorieuse de Bobby Thomas à six minutes de la fin, pour le plus grand bonheur des 7500 supporters massés dans les travées d'Ewood Park.

A trois journées de la fin du championnat, les Sky Blues, vainqueurs de la Coupe d'Angleterre en 1987, comptent 86 points, soit 11 longueurs d'avance sur leur dauphin Ipswich Town, club cher à la star de la pop anglaise Ed Sheeran. Il y a trois ans, ils avaient frôlé la montée mais avaient échoué en barrages, stoppés en finale par Luton Town.

Les plus lus

L'actrice Nadia Farès est décédée après son accident en piscine
Suivez la Patrouille des Glaciers en direct et en libre accès !
Des catholiques américains troublés par les propos de Trump
Intenable, un trio français gâche la fête helvétique !
L'Iran refermera le détroit d'Ormuz si le blocus se poursuit
Ambiance morose lors de la réunion de printemps du FMI à Washington